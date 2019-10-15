Gündem Pendikte parkta oynayan çocuğa ateş eden sanığa tahliye
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Pendik'te parkta oynayan Hira Nur'a ateş eden sanığa tahliye

Pendik'te parkta oynayan çocuğa ateş eden sanığa tahliye

Pendik'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu H.D'i silahla yaralayan B.B tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış gerekçesiyle tahliye edildi. Sanığın yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Haber Merkezi DHA
B.B, tahliye edildi.
B.B, tahliye edildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık B.B ve avukatı ile mağdur H.D'nin avukatı katıldı. Hiranur Demircan'ın avukatı Cengiz Tayfur, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hiranur’u hedef almış
GÜNDEM
Hiranur’u hedef almış

Sanık B.B'nin Avukatı Aysel Dermencioğlu, 15 aydır tutuklu olan müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Söz alan sanık B.B, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek, sanığın tahliyesine, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Parkta oyun oynayan çocuğu yaralayan sanık tutuklandı
GÜNDEM
Parkta oyun oynayan çocuğu yaralayan sanık tutuklandı

İddianameden

Pendik'te 7 yaşındaki H.D'nin 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, H.D'nin gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış Balcı tarafından vurulduğu belirtiliyor.

İddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure H.D'nin hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia ediliyor.

İddianamede B.B için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor

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