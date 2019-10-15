Pendik'te parkta oynayan çocuğa ateş eden sanığa tahliye

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık B.B ve avukatı ile mağdur H.D'nin avukatı katıldı. Hiranur Demircan'ın avukatı Cengiz Tayfur, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Sanık B.B'nin Avukatı Aysel Dermencioğlu, 15 aydır tutuklu olan müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Söz alan sanık B.B, tahliyesine karar verilmesini istedi.
Tahliye edildi
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek, sanığın tahliyesine, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
İddianameden
Pendik'te 7 yaşındaki H.D'nin 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, H.D'nin gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış Balcı tarafından vurulduğu belirtiliyor.
İddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure H.D'nin hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia ediliyor.
İddianamede B.B için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor