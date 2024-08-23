Pendik'te yol verme kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir dolmuş şoförü ve iki arkadaşı, otomobildeki aileye saldırdı. Kavgada dolmuş şoförü iki kardeşten birinin kafasında şişe kırarken, diğer kardeşin de burnu kırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan aile üyeleri, şikayetçi oldu.