Meral Akşener - Doğu Perinçek
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ederken Vatan Partisi Genel Başkanı
Doğu Perinçek
, gündeme dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Perinçek'in, İyi Parti hakkındaki sözleri ise dikkat çekti.
Katıldığı televizyon programında İYİ Parti'nin bir operasyon partisi olduğunu vurgulayan Perinçek, MHP'nin yanından ayrılarak PKK'yla yan yana oturduğunu ifade etti.
" Akşener'in kimliği bu operasyon için geçerli"
" Akşener'in kimliği bu operasyon için geçerli"
Ankara Masası Gündem Özel programında konuşan Perinçek yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
- "İYİ Parti bir operasyon partisi. Neydi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeydi ABD, MHP içerisinden onları kopardı getirdi PKK'nın yanına oturttu.
- Bu ayrılışta ideolojik falan bir şey yok tamamen bir Amerika operasyonu belki de CIA tarihinin en başarılı operasyonu oldu.
- MHP gibi duruşu olan bir partinin içerisinden bir gücü alıyorlar getirip PKK'nın HDP'nin yanına oturtuyorlar. Yani CHP üzerinden bunu yapıyorlar ama sonuç olarak İyi Parti'yi HDP, PKK'nın komşusu yaptı.
- FETÖ ile zaten ilişkileri var. Meral Akşener'in kimliği bu operasyon için geçerli. Son görevi MHP'yi bölerek PKK'nın yanına oturtmak."
#Doğu Perinçek
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#CIA
33 minutes ago
Perinçek: İYİ Parti CIA tarihinin en başarılı operasyonudur
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