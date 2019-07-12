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POLİTİKA

Perinçek: S-400'lerin gelişini selamlıyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye, Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. S-400'ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir" dedi.

Haber Merkezi AA
Doğu Perinçek
Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na ulaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"S-400'lerin gelişini selamlıyoruz" ifadesini kullanan Perinçek, "Türkiye Atlantik'in baskılarına boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. S-400'ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de yalnız kalmayacağını belirten Perinçek, Suriye ile dostluk ve iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu savundu. Perinçek, "S-400'lerin gelişi o zaman esas anlamını kazanacaktır. Yeni dünyanın kuruluşunda Türkiye öncü konumda olacaktır" ifadesini kullandı.

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