Perinçek'ten dağılan Altılı Masa yorumu: ABD’nin seçim planı çıkmazda

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı
Doğu Perinçek
, İyi Parti'nin altılı masadan çekilmesini yorumladı.
Masanın dağılmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Perinçek, ABD'nin planının çıkmazda olduğunu iddia etti. Perinçek, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"ABD’nin seçim planı çıkmazdadır"
"ABD’nin seçim planı çıkmazdadır"
Altılı masa dağılmıştır. ABD’nin seçim planı çıkmazdadır. Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır. Bu yarış her türlü ayak oyunu ve ihaneti içermektedir.
"Türk milletinin önü açılıyor"
"Türk milletinin önü açılıyor"
Altılı masanın bütün partilerinin krizde olduğunu ve bölünme işaretleri verdiğini söyleyen Perinçek,
"Türk milletinin önü açılıyor."
ifadesini kullandı. Perinçek, paylaşımının devamında şöyle dedi:
Türk milletinin önü açılıyor. 'ABD şimdi ne yapacak?' sorusu tarihi önemdedir. Türkiye, ABD’nin bu gelişmeye vereceği yanıtlar üzerine düşünmelidir.
#Doğu Perinçek
#Meral Akşener
#Altılı masa
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