Perinçek'ten dağılan Altılı Masa yorumu: ABD’nin seçim planı çıkmazda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemediğini ilan etti ve 6 partinin bir araya gelerek kurduğu masayı dağıttı. Akşener’in masayı dağıtması durumunda elindeki belgeleri açıklayacağını duyuran CHP’li Yaşar Okuyan, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Okuyan, “Ben masa kurulurken her şeyi Kılıçdaroğlu’na anlatmıştım şimdi CHP’liler bugünleri öngördüğüm için beni arayıp tebrik ediyor” dedi.