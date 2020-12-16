Perinçek’ten Uygur Türkleri için skandal sözler: PKK ne ise odur

Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uygulanan zulmün, her geçen gün yeni bir yüzü ortaya çıkarken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Uygur Türkleri hedef aldı.
HaberTürk yayınına katılan Perinçek, Uygur Türkleri için “PKK ne ise odur” ifadelerini kullandı. Perinçek programda şunları söyledi: PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı. Amerika tarafından eğitilen CIA, tarafından fonlanan örgütler bunlar PKK, Doğu Türkistan."
Perinçek’in sözlerine programın sunucusu ve stüdyodaki konuklar tarafından tepki gösterildi.