Perinçek’ten Uygur Türkleri için skandal sözler: PKK ne ise odur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu nasıl matematik, bu nasıl hesap uzmanlığı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Oktay, 'Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda hesabı kitabı iyice karıştırmış olacak ki bu kürsüden milletimizi yanlış bilgilendirdi. Biz zaten Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesapların uzmanı olduğunu SSK'dan biliyoruz. Kılıçdaroğlu 'Borsa İstanbul'un karlılık oranı yüzde 52, bu kar oranı ile satın alan fon ödediği parayı 15-20 ay sonra çıkaracak…' diyor. Nasıl bir matematik bu, nasıl bir hesap uzmanlığı bu?' dedi.