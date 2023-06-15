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Üç ülkenin dışişleri bakanlarından Hakan Fidan'a tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmelerde muhataplarının Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.

22:35 . 15/06/2023 Perşembe
AA
Fransa, İsrail ve Arnavutluk dışişleri bakanları, Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Fransa, İsrail ve Arnavutluk dışişleri bakanları, Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Colonna, Cohen ve Xhaçka ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde muhatapları, Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen
Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka


#Hakan Fidan
#Catherine Colonna
#Eli Cohen
#Olta Xhaçka
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