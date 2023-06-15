Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Colonna, Cohen ve Xhaçka ile ayrı ayrı telefonda görüştü.