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Milli Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşı Alkiviadis Stefanis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile görüştü. Görüşmede Güler ve Stefanis'in Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

21:53 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile görüştü.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi. Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede, Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.



#Yaşar Güler
#Alkiviadis Stefanis
#NATO
#NATO Karargahı
#NATO Savunma Bakanları Toplantısı
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