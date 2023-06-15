Milli Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşı Alkiviadis Stefanis ile görüştü

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın NATO'ya üyelik çağrıları kimi zaman gündeme gelirken Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan dikkat çeken açıklama geldi. Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pistorius, Ukrayna'yı gelecekte NATO'da kendileriyle birlikte gördüklerini söyledi. Aynı zamanda ülke topraklarında savaş olduğu sürece Ukrayna'nın ittifaka kabul edilmesinin söz konusu olamayacağına da dikkati çeken Pistorius, "Aslında herkes de bu konuda hemfikir." diye konuştu.