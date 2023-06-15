Ukrayna'ya NATO üyeliği için ön şart: Topraklarında savaş olduğu sürece ittifaka kabul edilemez

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'yı gelecekte NATO'da kendileriyle birlikte gördüklerini söyledi.

Pistorius, NATO Savunma Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO ülkelerinin Ukrayna ile işbirliği için yeni bir format üzerinde anlaştığı iddialarına Pistorius, bunun "yakınlaşmaya yönelik bir başka adım" olduğunu söyledi.

"Topraklarında savaş olduğu sürece Ukrayna'nın ittifaka kabul edilmesinin söz konusu olamaz"

Savunma Bakanı Pistoruis, "Ukrayna'yı gelecekte NATO'da bizimle birlikte görüyoruz." dedi.

Aynı zamanda ülke topraklarında savaş olduğu sürece Ukrayna'nın ittifaka kabul edilmesinin söz konusu olamayacağına da dikkati çeken Pistorius, "Aslında herkes de bu konuda hemfikir." diye konuştu.

"NATO sekretersiz kalmaz"

Pistorius, görev süresi sona erecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görevinin bir süre daha uzatılmasına açık olduğunu ifade etti.

Yeni bir genel sekreter ismi üzerinde anlaşmaya varılamaması halinde ittifakın genel sekretersiz kalamayacağını belirten Pistorius, bu nedenle özellikle de Stoltenberg ile işbirliğini takdir ettiği için görev süresinin uzatılmasından yana olacağını söyledi.

Pistorius, Almanya'da düzenlenen "Air Defender" hava tatbikatında şu ana kadar hiçbir olay yaşanmadığını ve sivil hava trafiğinin neredeyse hiç aksamadığını belirterek "İlk sonuç çok ama çok olumlu." dedi.











