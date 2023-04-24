Peskov 'başka yol yok' dedi: Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında Laçın Koridoru'nda sınır kontrol noktası kurmasını değerlendirdi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Karabağ ile ilgili yaptığı anlaşmaların uygulanmasının önemine işaret eden Peskov, "Bölgedeki durum basit değil, ek çaba ve en önemlisi yapılan anlaşmaların uygulanmasından başka bir yolun bulunmadığı konusunda anlayış gösterilmesini gerektiriyor." dedi.

"Bakü ve Erivan'ın siyasi irade göstereceğini umuyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Karabağ'da ateşkes sürecini ihlal eden olayların arttığı ve bu olaylarda can kayıplarının yaşandığı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'da kamusal alanda "suçlayıcı" ve "saldırgan" söylemlerin arttığı ve bunun tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, Karabağ'daki Rus güçlerinin sorumluluğundaki bölgedeki durumdan ve Bakü ile Erivan arasındaki diyalogdan "aşırı derecede endişeli" oldukları belirtildi.

Dmitriy Peskov

Laçın Koridoru'nun işleyişinde değişikliklerin yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020'de imzaladığı üçlü bildirinin temel hükümlerine aykırı atılan tek taraflı adımlar kabul edilemez. Tarafları derhal mevcut anlaşmalara dönmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Taraflara derhal mevcut anlaşmalara dönme çağrısı yapılan açıklamada, Bakü ile Erivan'ın en kısa zamanda siyasi irade göstereceği ve oluşan durumun olumsuz gidişatını aşabileceği umudu paylaşıldı.

Olay

Azerbaycan, Ermenistan sınırında, Laçın-Hankendi yolunun (Laçın Koridoru) başlangıcında sınır kontrol noktası kurmuş bu durum Ermenistan'da tepkilere neden olmuştu.

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçleriyle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.







