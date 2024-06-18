Youtube'de bir programda Peygamber Efendimize tahrik edici ve çirkin ifadelerle hakaret eden ve hakkında soruşturma başlatılan provokatör Diamond Tema, ülkeyi terk ederek Arnavutluk'a kaçmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir süredir 'Yer6' isimli Youtube kanalında İslam dini ve Hazreti Muhammed (S.A.V) ile ilgili hakaret içerikli ve provokatif sözler sarf eden Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yakalama kararı çıkartıldı
"Yer6" adlı sosyal medya hesabında Peygamber Efendimiz hakkında yapılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle "Diamond Tema" hakkında yurt dışında olması nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı.