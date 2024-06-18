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Peygamber Efendimize hakaret etmişti: Provokatör Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı

'Yer6' adlı sosyal medya hesabında Peygamber Efendimiz'e hakaret içerikli ve çirkin ifadeler kullanan provokatör Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Tunç, Arnavutluk'a kaçan Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

16:22 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 16:38 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanan provokatör Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanan provokatör Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Youtube'de bir programda Peygamber Efendimize tahrik edici ve çirkin ifadelerle hakaret eden ve hakkında soruşturma başlatılan provokatör Diamond Tema, ülkeyi terk ederek Arnavutluk'a kaçmıştı.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir süredir 'Yer6' isimli Youtube kanalında İslam dini ve Hazreti Muhammed (S.A.V) ile ilgili hakaret içerikli ve provokatif sözler sarf eden Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Yakalama kararı çıkartıldı

"Yer6" adlı sosyal medya hesabında Peygamber Efendimiz hakkında yapılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle "Diamond Tema" hakkında yurt dışında olması nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı.


'Çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez'

Söz konusu şahsın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartıldığını belirten Bakan Tunç,
"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamond Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"
açıklamasında bulundu.


Pişkin açıklamalarına devam etti: '4-5 ay sonra olay soğumuş olur kimsenin umrunda olmaz'

En son yayınladığı videoda istediği desteği bulamayan Diamond Tema,
“4-5 ay sonra Türkiye’ye gelirim. Olay soğumuş olur. Kimsenin de umrunda olmaz”
şeklinde konuşmuştu.
#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#sosyal medya
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