Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Piknik yapan kardeşlerin üzerine kaya düştü: Olay yerinde hayatını kaybetti

19:5328/04/2026, Salı
IHA
DHA
Sonraki haber
Kafasına kaya parçası düşen Ogün G., olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun'da Kabaceviz Şelalesi’ne ağabeyi ile piknik yapmak için giden vatandaşın üzerine aniden kopan kaya parçası düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 26 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelalesi’ne piknik yapmak için giden iki kardeşten biri, üzerine kaya parçası düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ağabeyi Oğuz G. ile birlikte Kabaceviz Şelalesi’ne piknik yapmaya giden 26 yaşındaki Ogün G., oturdukları sırada üzerlerine aniden kopan kaya parçasının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ogün G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından genç adamın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Samsun
#Çarşamba
#Piknik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF final sınavı oturumları saat kaçta başlayacak? 2026 takvimi