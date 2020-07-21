Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış

Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de dünden bu yana kayıp olan Irak uyruklu 10 yaşındaki Yusuf Gurubi'yi arama çalışmaları devam ederken, küçük çocuğun görüntüleri bir işletme önünden geçerken güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. En son akşam saat 22.00 sularında Uluönder Göletli Park'ta görülen otizm hastası minik Yusuf'un ayakkabılarının olmadığı ve en son üzerinde mavi bir tişörtün olduğu öğrenildi.