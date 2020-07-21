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Gündem Pınar Gültekinin katili eski sevgilisi çıktı Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış
MUĞLA

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: Eski sevgilisi itiraf etti, cansız bedenini varile koyup ormanlık alana atmış

Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kaybolduktan beş gün sonra bulunan Pınar Gültekin'i eski sevgilisinin öldürdüğü, cansız bedenini varile koyup ormanlık attığı belirlendi. Şüpheli C.M.A. ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Haber Merkezi DHA
Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu.
Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu.

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi.

  • Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

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BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü.

  • Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.

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CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP TAŞIMIŞ

Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı.

Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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