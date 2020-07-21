Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi.
Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.
GÜNDEM
Pınar Gültekin'den kahreden haber: Muğla'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cesedi ormanlık alanda bulundu
BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.
GÜNDEM
Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin kayıplara karıştı: Üç gündür aranıyor
CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP TAŞIMIŞ
Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı.
Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
OYNAT 00:31
Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı
Eskişehir'de dünden bu yana kayıp olan Irak uyruklu 10 yaşındaki Yusuf Gurubi'yi arama çalışmaları devam ederken, küçük çocuğun görüntüleri bir işletme önünden geçerken güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. En son akşam saat 22.00 sularında Uluönder Göletli Park'ta görülen otizm hastası minik Yusuf'un ayakkabılarının olmadığı ve en son üzerinde mavi bir tişörtün olduğu öğrenildi.
OYNAT 00:00
Kayıp İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen baba gözyaşlarına boğuldu
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan itibaren devam edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un cesedi, İcilli köyünün yaklaşık 4 kilometre aşağısındaki dere yatağında bulundu. Kızının cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen baba gözyaşlarına boğuldu.