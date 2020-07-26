Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısının iş yeri yakınları tarafından kapatıldı, duvarına 'katil' yazıldı Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatıldı. İş yerinin duvarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla "katil" yazıldı.

Haber Merkezi 26 Temmuz 2020, 14:45 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2020, 14:56 AA