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Gündem Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme Katil zanlısının iş yeri yakınları tarafından kapatıldı, duvarına katil yazıldı
MUĞLA

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısının iş yeri yakınları tarafından kapatıldı, duvarına 'katil' yazıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatıldı. İş yerinin duvarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla "katil" yazıldı.

Haber Merkezi AA
Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın mekanı kapatıldı, duvarlarına 'katil' yazdılar.
Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın mekanı kapatıldı, duvarlarına 'katil' yazdılar.

Zanlının yakınları, cinayetin ardından Cemal Metin Avcı'nın Menteşe ilçesinde bulunan iş yerini kapattı, tabelaların üzerine siyah naylon örttü.

İş yerinin duvarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla "katil" yazıldı.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin, Özgecan paylaşımları yapmış: İçim parçalanıyor
GÜNDEM
Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin, Özgecan paylaşımları yapmış: İçim parçalanıyor

Zanlının yakınları, yazının olduğu bölümü gazeteyle örtmeye çalıştı.

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar
OYNAT 00:45
Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar
Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evindeki varilin içerinde yakılarak kül olan kağıt parçalarının durduğu görüldü. Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda geniş arsa üzerindeki evin salonundaki halının dağınık vaziyette durduğu, Gültekin'in katili ile burada boğuştuktan sonra öldürüldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.


Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış
GÜNDEM
Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış

Pınar Gültekin'den kahreden haber: Muğla'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cesedi ormanlık alanda bulundu
GÜNDEM
Pınar Gültekin'den kahreden haber: Muğla'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cesedi ormanlık alanda bulundu
  • Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Katil zanlısının yakınları kilit vurdu: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evi kapatıldı
GÜNDEM
Katil zanlısının yakınları kilit vurdu: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evi kapatıldı

Pınar Gültekin'in katili hak ettiği yerde: Tek kişilik hücreye konuldu
GÜNDEM
Pınar Gültekin'in katili hak ettiği yerde: Tek kişilik hücreye konuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur, davanın bizzat takipçisi olacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur, davanın bizzat takipçisi olacağız

Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
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Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı, kendisinden ayrılan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i başka erkekle beraber olduğu için öldürdüğünü ve benzinciden aldığı benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise bu mutlu görüntüleri kaldı.

Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
OYNAT 00:45
Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Muğla'da 16 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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