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MUĞLA

Pınar Gültekin davasında karar verildi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürüp cesedi yok etmeye çalışan sanık Metin Cemil Avcı, kardeşi ve diğer aile üyelerinin yargılandığı davanın kararı verildi. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbetten indirime giderek 23 yıl hapis, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı'nın beraatine karar verdi.

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Haber Merkezi DHA
Pınar Gültekin davasında karar verildi
Pınar Gültekin

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbetten indirime giderek 23 yıl hapis, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi.

Katilin kardeşi telefon sinyalinden yakalanmıştı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklanmıştı.

Tüm aile fertleri delilleri yok etmek için uğraşmıştı

Mertcan Avcı, 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eski eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara yapılan itirazın Muğla Sulh Ceza Hakimliği de kesin olarak reddine hükmetti.
Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozup 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi. Savcılık tarafından hazırlanan yeni iddianamede, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın 'kasten öldürme' sonrasındaki zaman diliminde olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirilip ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme iki dosyayı birleştirdi

Davanın 24 Ocak 2022'de görülen 9'uncu duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, Pınar Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığının oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mertcan Avcı'nın da 'suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması', Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da 'suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adli kontrol şartıyla daha önce serbest bırakılan Mertcan Avcı'nın tutuklanması amacıyla bir kez daha savcılığa başvurdu. Mertcan Avcı, 21 Şubat'ta 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirakten tutuklandı.

Katilin kardeşine tahliye kararı

Mertcan Avcı'nın tutukluluğuna avukatı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Avcı'nın mevcut delil durumu, aynı delil durumuyla sanığın tutuklanma taleplerinin reddedilmesi, kaçma şüphesinin olmaması, adli kontrol tedbirlerine uyması nedeniyle itiraz yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verdi.

Pınar Gültekin'in annesine kamu davası açıldı

Cemal Metin Avcı'ya, 14 Şubat'ta görülen davanın 10'uncu duruşmasında, "Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek" diye hakarette bulunduğu gerekçesiyle anne Şefika Gültekin hakkında, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 yıl 4 ay hapis istendi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek, anne Gültekin hakkında kamu davası açıldı.
Davanın 16 Mayıs'ta görülen 12'nci duruşmasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek'ten, kardeşi Mertcan Avcı'nın da 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Pınar Gültekin davasında karar ertelendi
GÜNDEM
Pınar Gültekin davasında karar ertelendi

Pınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı: Vahşette 'kokoreç' detayı
FOTOĞRAF 12
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Pınar Gültekin’in ailesinin avukatının itirazı üzerine suç delilerini gizleyip, yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken, ağabeyi Cemal Metin Avcı'ya cinayeti işlemesinde yardım ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak' suçundan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı. <br><br>Avcı, ifadesinde, 16 Temmuz 2020'de saat 15.14 ve 17.34 saatlerinde ağabeyi Cemal Metin Avcı'nın kendisini aradığını, aynı gün saat 19.00 sıralarında da WhatsApp üzerinden görüştüklerini belirtti. İlk 2 aramanın işle ilgili olduğunu anlatan Mertcan Avcı, saat 19.00’daki WhatsApp aramasında, yayladaki evin deposunda bira sayımı yaptığını ama yetiştiremediğini, yardım etmesi için kendisini çağırdığını söyledi.
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'ANORMALLİK SEZMEDİM'<br><br>Mertcan Avcı, 7 yıldır İzmir'de yaşadığını ve pandemi nedeniyle Muğla'da olduğunu, bu nedenle ağabeyinin çağırmasını sorgulamadığını belirttiği ifadesinde şunları anlattı:<br><br>\"Aramaların hiçbirinde ağabeyim Cemal Metin'in her zamankinden farklı bir halini, tedirginlik veya panik durumunu kesinlikle sezinlemedim. Elektrikli bisiklete binerek yayla evine saat 19.30-19.40 sıralarında gittim. Gittiğimde evde ağabeyim Cemal Metin Avcı vardı. Başka hiç kimse yoktu. Bir anormallik sezmedim. Yayla evinin kenarında depo olarak kullanılan tahminen 30- 40 metrekare civarındaki deponun önünde boş bira kutuları dolu bira şişelerini birbirinden ayırmamı söyledi. 15 dakika sonra yanımdan ayrıldı. Yengenle kavga ettim, gidip gelmem lazım diyerek yanımdan ayrıldı. Tahminen 150 civarında kasayı düzelttim. Devrilecekmiş gibi duruyordu. Boş dolu diye ayırdım yeni gelecek olan dolu biralara yer açtım.\"
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'VARİLE YAKLAŞMADIM’<br><br>Eve geldiğinde 1- 1,5 metre yükseklikteki balkondaki varilde devam eden yangını hemen gördüğünü söyleyen Mertcan Avcı, \"Hatta varilin hizasındaki asma yapraklarının yandığı dikkatimi çektiği için ağabeyime ne yaktığını sordum. Bana Cüce Bar'da bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi. Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu. Ben o akşam arkadaşlarımla buluşacağım için üzerimdeki kıyafetlerin kirlenmemesi düşüncesiyle ve Temmuz ayı olması nedeniyle hava çok sıcak olduğundan belirttiğim şekilde yanmaya devam eden varile yaklaşmadan, birkaç metre uzağından geçerek doğrudan depoya indim ve sayım yapmaya başladım\" dedi.
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'PİS KOKU ALDIM, BOZULMUŞ KOKOREÇ SANDIM'<br><br>Depoya inmeden önce açık olan kapıdan yayla evinin salonunu da gördüğünü ve salonun gayet temiz ve düzenli göründüğünü anlatan Mertcan Avcı, \"Hatta çoğu zaman serilmeyen halının dahi yerde serili olduğu dikkatimi çekmişti. Ağabeyim Cemal Metin, ailesi ve arkadaşlarıyla bu evi özellikle hafta sonlarında piknik amacıyla sık sık kullandığından, piknik sonrası evi temizlemiş olduğunu düşünmüştüm. Ağabeyimde de sıra dışı bir durum, bir tedirginlik veya panik hali görmedim. Bu sırada pis bir koku aldım. Daha önce bozulmuş kokoreç koklamadığımdan ve ağabeyim bozulmuş kokoreçlerle çöpleri yaktığını söylediğinden, daha önce hissettiğimi hatırlamadığım bu pis kokunun ağabeyimin söylediği şeyleri yakmasından kaynaklı olduğunu düşündüm ve herhangi bir şüpheye kapılmadım. Bu nedenle varile bakma gereği duymadım\" diye konuştu.
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'VARİL 2 SAAT BOYUNCA YANDI'<br><br>Yayla evinde 1- 1,5 saat kadar yalnız kaldığını söyleyen Mertcan Avcı, \"Bu süre zarfında hep depoda kaldım ve malzeme sayımı yaptım, hiç kimseyi görmedim, varilin yandığı balkona çıkmadım. Ağabeyim Cemal Metin geri döndüğünde ben bira sayımını bitirmiştim ama Cüce Bar'daki serviste kullandığımız kartonlarla diğer malzemelerin sayımını henüz yapmamıştım. Ağabeyim Cemal Metin geri kalan sayımı kendisinin yapacağını belirterek benim gitmemi söyledi. Ben yayla evinden ayrılmak için depodan çıktığımda güneş batmıştı ve hava kararmak üzereydi, balkondaki varilin içindeki yangın şiddetini kaybetmişti ama yanmaya devam ediyordu, üzerinden duman çıkıyordu. Ben aynı şekilde, yani geldiğim gibi varilin birkaç metre uzağından yürüyerek geçtim ve bisikletime binerek yayla evinden ayrılıp Cüce Bar'a geldim. Bu şekilde Cemal Metin yayla evinde yalnız kaldı\" dedi.
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İş yerlerine döndüğünde bir yoğunluk olduğunu, arkadaşlarıyla bira içtiğini söyleyen Mertcan Avcı şöyle devam etti:<br><br>\"Ağabeyim Cemal Metin de hatırladığım kadarıyla 22.00- 22.30 sıralarında Cüce Bar'a geldi. Ben de ondan belki yarım saat, belki 1 saat önce bara gitmiştim. Ben müşteriler gidinceye ve dükkanın kapanma saati gelinceye kadar buradan ayrılmadım. Ağabeyimin bir ara 'pakete gidiyorum', yani 'müşteriye paket servis götürüyorum' diye iş yerinden ayrıldığını hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum.
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Anlattığım şekilde dükkanın kapanma zamanı geldiğinde, 01.00 sıralarında barmen arkadaş dolapta yedek biranın kalmadığını söyleyince ağabeyim Cemal Metin personele bira almaya kendisinin gideceğini söyleyip benim de yardımcı olmamı istedi. Cemal Metin kendi aracına bindi, ben de saat çok geç olduğundan sonrasında eve gideceğimi düşünerek motosikletime bindim, bu şekilde tekrar yayla evine geldik.
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Önce araçtaki boş bira kasalarını birlikte indirdik. Sonra ben aracın arkasında durdum, ağabeyim de depodan dolu biraları getirdi ve bu şekilde yaklaşık 10 kasa birayı birlikte araca yükledikten sonra ağabeyim bu araçla, ben de motosikletimle yayla evinden ayrıldık. Bira yüklediğimiz sırada daha önce yukarıda anlattığım şekilde balkonda yanar halde gördüğüm varili bu defa balkonda görmedim. Depoya gitmediğim için varilin depoda olup olmadığını da görmedim. Nerede olduğuyla ilgilenmemiştim.\"
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Saat 03.00 sıralarında Cüce Bar'dan ayrılıp evine giderek uyuduğunu söyleyen Mertcan Avcı, \"Ben ayrılırken ağabeyim Cemal Metin ve bir kısım çalışanlar halen Cüce Bar'da dükkanı kapatma hazırlığı yapıyorlardı. O günden sonra yayla evine gidip gitmediğimi hatırlamıyorum” dedi.
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'VARİLDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, YANMASINA SEYİRCİ KALMADIM'<br><br><br>Pınar Gültekin’i tanımadığını, ismini dahi duymadığını söyleyen Mertcan Avcı, \"Olay günü ağabeyim Cemal Metin'in eyleminden hiçbir şekilde haberdar olmadım. Olay tarihi itibarıyla İzmir'den Muğla'ya geleli 1 ay olmuştu. Yüz yüze hiç karşılaşmadım. Tanışmadım. Ağabeyimin ilişkisinden bile haberim yoktu.
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Yayla evine gittiğimde her zaman yaptığımız ve yukarıda anlattığım işleri yaptım. Varilde ne yandığını kesinlikle bilmiyordum ve varilin içine yukarıda anlattığım nedenle dikkatlice bakmamıştım, sadece birkaç metre yakınından geçerken içindeki ateşi ve dumanı görmüştüm.
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Arkadaşlarımla o akşam barda buluşmak üzere sözleşmiştim, o yüzden üzerim is kokmasın diye varile yaklaşmadım. En fazla 3-5 metre yakınından geçmiş olabilirim. Amacım is kokmadan aynı kıyafetle arkadaşlarımla buluşabilmekti. Ben Pınar Gültekin'i öldürmedim, öldürülmesine iştirak etmedim. Bilerek ve isteyerek herhangi bir şey yakmadım. Yanmasına seyirci kalmadım. Ateşin artması ya da devam etmesi için herhangi bir müdahalede bulunmadım. Orada sadece yanan bir varil gördüm. Olayla hiçbir ilgim yoktur, suçlamayı kabul etmiyorum\" diye konuştu.
Pınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı: Vahşette 'kokoreç' detayı
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken dün itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yeni ifadesi ortaya çıktı. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak' suçundan tutuklanan Avcı ifadesinde, Pınar Gültekin'i tanımadığını, olayla ilgisinin bulunmadığını, bağ evine gittiğinde ağabeyinin kendisine varilde kokoreçleri yaktığını söylediğini belirterek, “Ağabeyime ne yaktığını sordum. Bana Cüce Bar'da bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi. Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu" dedi.
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