Pınar Gültekin katil zanlısının akıl sağlığı yerinde

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Futbol Radamel Falcao'yu bıraktı: Sakatlıklar 34 yaşındaki yıldızın yakasını bırakmıyor

Geçtiğimiz sezonun başında büyük bir beklentiyle transfer edilen Radamel Falcao, sarı kırmızılılarda attığı gollerle değil yaşadığı sakatlıklarla gündeme geliyor. Kolombiyalı yıldız son olarak Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada oyuna girdikten 30 dakika sonra sakatlık geçirdi ve sahadan çıkmak zorunda kaldı. 34 yaşındaki futbolcunun Galatasaray kariyerinde yaşadığı sakatlıklar ve kaçırdığı maçlar taraftarları oldukça rahatsız ediyor.