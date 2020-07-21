Pınar Gültekin'den kahreden haber: Muğla'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cesedi ormanlık alanda bulundu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

GÜNDEM Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin kayıplara karıştı: Üç gündür aranıyor

ACI HABER GELDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.

DHA Muğla'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.

GÜNDEM Ankara'da yaşlı çift alevlerin arasında kaldı: Gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM Daireden koku gelince ortaya çıktı: Kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı

OYNAT 00:00 Kayıp İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen baba gözyaşlarına boğuldu Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan itibaren devam edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un cesedi, İcilli köyünün yaklaşık 4 kilometre aşağısındaki dere yatağında bulundu. Kızının cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen baba gözyaşlarına boğuldu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:00 Kayıp Buse'nin annesinden yürek burkan 18 Mart paylaşımı Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortuma kapılarak kaybolan ve 418 gündür bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kader Buse Acar'ın annesi Ayla Acar, sosyal medyadan kızının 2016 yılında lise öğrencisiyken okuduğu 18 Mart şiirini paylaştı. Anenin, ' Yavrum kuzum bugün 18 mart elimde bir bu videon kaldı. Nerede Çanakkale destanın nerede. Dur yolcun, İstiklal Marşın, Bayrak şiirin. Ezbere bilmene rağmen bir hafta önceden çalışman o duyguları içinde yaşaman odanın duvarlarını titretmen lazımdı ama annen unuttu bir haftadır bu videonla odanda duvarları titretmeliydi. Söz veriyorum kızım bugün odana şiirini dinleteceğim' yazılı paylaşımı yürek burktu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



