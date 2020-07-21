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Gündem Pınar Gültekinden kahreden haber Muğlada kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cesedi ormanlık alanda bulundu
MUĞLA

Pınar Gültekin'den kahreden haber: Muğla'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cesedi ormanlık alanda bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde, beş gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den acı haber geldi. 27 yaşındaki kızın cansız bedeni ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu.
Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

  • Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

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ACI HABER GELDİ

  • Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.

DHA
Muğla'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.

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