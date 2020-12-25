Pınar’ın katilinden şoke eden ifade: Bu cinayet tek başına işlenemez

Av. Epözdemir, olay gecesi Cemal Metin Avcı’nın yanına gelen kardeşinin ne yaptığı sorusuna ‘Kokoreç yakıyorum” detayının kendisine de çok garip geldiğini söyledi.

Epözdemir, “Dün yapılması planlanan keşif bugün icra edilebildi. Sanıklar getirilemediği için dün itibariyle. Ceza Muhakemesinin 84’üncü maddesine göre bir keşif icrası yapıldı. Sanığa ve sanıklara olayın detayları etraflıca anlatıldı. Bize göre yer göstermeye benzer bir uygulama oldu. Ceza Muhakemesi tekniği açısından. Varili nasıl taşıdığı, nasıl doldurduğu, içerisine nasıl koyduğu, nasıl yaktığı, odunla ve benzinle ondan sonra bu betonu nerede döktüğü, suyu nasıl taşıdı, dereye nasıl götürdüğü bütün bunlar etraflıca canlandırma şekilde anlatıldı. Ama tamamen kerameti kendinden menkul çelişkilerle dolu, cezayı minimize etmek amacıyla ezberle etmiş kurgulanmış bir ifadeler yumağı gördük burada. Tabii olayın koşullarda sağlanamadı. Çünkü biliyorsunuz yanan bir varil getirilemedi. Ağırlık bakımından da ağırlık kütleleri varil en altına bırakıldı. Maktuleyi tersten koyduğunu söylüyor. Daha sonra beton döktüğünü söylüyor. Varildeki ağırlık kütlesi varilin tamamına yayılmış teknik açıdan. Bize göre çok yargılamayı etkileyecek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak bir keşif bulamadık” dedi.

OYNAT 00:50 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise bu mutlu görüntüleri kaldı. BiP'te paylaş

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"Kokoreç kokuyordu”

Keşif esnasında sanık Mertcan Avcı’ya sorular sorulduğunu belirten Av. Epözdemir, olay yerine geldiğinde yananın ne olduğu konusundaki soruya, “kokoreç kokuyordu’ dedi. Gidip baktın mı sorusuna ise ‘Baktım yanıktı’ ‘Kokoreçin kokusunu sen bilmiyor musun’ diye sorduk. Biliyordum ama kokoreç kokuyordu’ dedi. Yani yanan insan vücudunun kokoreç kokusuna benzetti. Cemal Metin Avcı kardeşine maktuleyi diri diri yakarken ‘kokoreçleri yakıyorum’ demiş. Böyle canice, hunharca, insanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet ve son derece soğukkanlı bir şekilde burada keşif mahallinde de detaylar anlatıldı. Biz Ceza Muhakemesi Kanunu 201’e göre doğrudan soru sorduk sorularımızı da ilettik mahkemeye. Çapraz sorgu kapsamında çünkü genel hükümlere tabi bir uygulama. Ama birçok çelişki var. Yani maktule 1.83 boyunda, 60 santim varil. 1.83 olan maktulün 60 santimlik varil nasıl konuldu, 65 kilo maktulenin ağırlığı 98,66 kilo beton ve varilin ağırlığı totelde 162,5 kilo. Bir kişinin 162,5 kilo kaldırması bize göre mantık ve fizik kurallarına aykırı. Bunu kaldırdığını iddia ediyor” dedi.

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FOTOĞRAF 10 21 Aralık'ta yapılması için karar alınan, fakat katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar Yüksek Güvenlikli cezaevinden getirilmeyen sanık Cemal Metin Avcı bugün keşif için cinayetin işlendiği ailesine ait bağ evine getirildi. Pınar Gültekin'in katil zanlısı ve Cemal Metin Avcı cezaevi aracı ile Muğla'ya getirilirken, keşfin yapılacağı Karabağlar yaylasındaki bağ evi çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bağ evinin çevresi tamamen güvenlik şeridi ile çevrilirken, Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı araçlar ile bağ evine alındı. Cinayetin işlendiği bağ evine 5 metre yakına kadar araçla getirilen sanıklar buradan Jandarma eşliğinde keşif için olayın yaşandığı eve girdiler. Sanık Cemal Metin Avcı, keşif heyetinin nezaretinde sık sık bağ evinin ana bölümü ve eklentisi arasında cinayete ilişkin 16 Temmuz tarihinde yaşananları ve olayı anlatırken, Pınar Gültekin'in boğulduktan sonra içine konduğu varile bire bir ölçülerdeki varil olayın yaşandığı yere taşındı. Sanık Cemal Metin Avcı, olay gecesi Pınar Gültekin ile bağ evine gelişinden itibaren yaşananları keşif heyetine tek tek anlatırken, özellikle Pınar Gültekin'in öldürüldükten sonra varile konulması, cesedinin yakılması ile ilgili tüm detayları anlattığı o anlar uzun sürdü. Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra varili palet yardımı ile aracına taşıdığı tahta paletin benzeri de olay yerine getirilirken, tatbiki olarak tüm detaylar sanık tarafından keşif heyetine ayrıntıları ile anlattığı görüldü. 16 Temmuz tarihinde kaybolan Pınar Gültekin için, 19 Temmuz tarihinde aile tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ve Polis tarafından oluşturulan sivil özel ekip yaptığı araştırmada, Pınar Gültekin'in 16 Temmuz tarihinde Menteşe'deki bir alışveriş merkezinden çıkış anına ait güvenlik kamera kayıtlarını tespit etti. Pınar Gültekin'in yakın çevresi ile yapılan sorgulamalarda Cemal Metin Avcı duygusal bağı olduğu belirlendi. Cemal Metin Avcı kolluk kuvvetlerinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Cemal Metin Avcı jandarmadaki sorgusunda Pınar Gültekin ile Menteşe Karabağlar Yaylasındaki depo olarak kullanılan bağ evinde önce tartıştıklarını, ardından vurması ile bayıldığını itiraf etti. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i bayıldıktan sonra boğarak öldürdüğünü, cesedin yok etmek için bağ evindeki bir varili kullandı. Benzinciye gelerek pet şişe içinde aldığı benzin ile varil içinde önce cesedi yaktı, ardından üzerine araç içinde beton dökerek varili Menteşe Akkaya mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alana attı. Vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetine dair keşif yapıldı Muğla'da geçen Temmuz ayında Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı bugün cinayetin işlendiği Menteşe Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin keşif yaptırıldı.

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“Bu cinayet tek başına işlenemez”

Cinayetin tek başına işlenmesinin mümkün olmadığın belirten Epözdemir, “Cinayete yardım eden müşterek failler ve yardım eden sıfatı ile başkaca failleri var. Aynı zamanda suç delilini gizleyen yok eden değiştiren başkaca failler var. Bunların ortaya çıkması adına sonuna kadar hukuki mücadelemizi ortaya koyacağız. Bugünkü çeşit bunu bir defa daha gözler önüne sermiş oldu. Adli raporunda da doktor raporunda sanığın elinde ve avuç içinde hiçbir yanık izi yok. Sıcakken taşıyor, fakat yanık izi yok. Nereden bakarsanız bakın gerçekdışı, ezberlenmiş, kurgulanmış cezayı düşürmeye yönelik bir savunma. Büyük ihtimalle çalıştırılmış bir savunmadan bahsediyoruz. Bu kokoreç detayı bence çok garip oldu. Yanan bir insan vücuduna kokoreç yandığı söyleniyor. Kokoreç kokusu ile yanan insan vücudu kokusunun ayırt edemeyecek kadar pişkin bir ifade vardı. Olay saatinde ne işin vardı diye sorduğumuzda Mertcan Avcı bunu bize ifade edemedi. Özellikle maktuleyi tersten cenin pozisyonunda mı varile soktun, iple mi bağladığını ve maktuleyi tersten varile koyduğunu söyledi. Boğazını sıktığını ve boğduğunu yeniledi. Bunlar bizim için çok garip detaylar oldu” dedi.

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GÜNDEM Tek kelime: Vahşet!

GÜNDEM Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Pınar Gültekin’in katil zanlısına keşif yaptırılacak