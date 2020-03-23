Pistten çıkan uçak soruşturması: Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapor göre, koronavirüs -20 derecede çalışan bir buzdolabı dondurucusunda 2 yıl boyunca yaşayabiliyor. Buz dolabının normal sıcaklığı olan 4 derecede ise 72 saat yaşayabildiğine dikkat çekiliyor. Rapora göre, çiğ et ve süt tüketmek salgına davetiye çıkartıyor.