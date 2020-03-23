Gündem Pistten çıkan uçak soruşturması Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi
İSTANBUL

Pistten çıkan uçak soruşturması: Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
Pegasus havayollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı Sabiha Gökçen havalimanına yaptığı sert inişten sonra pistten çıkmıştı.
Pegasus havayollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı Sabiha Gökçen havalimanına yaptığı sert inişten sonra pistten çıkmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza soruşturmasında 24 Şubat tarihinde tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı.

  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Arslan'ın aylık tutukluluk incelemesini yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Arslan'ın konutunu terk etmeme kararı verdi.

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