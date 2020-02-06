Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
Reuters
Pistten çıkan uçak
56 DAKİKALIK UÇUŞUN RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Pistten çıkan uçağın radar görüntüsü
Görüntülerde, 17.23’te İzmir’den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.
Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.
UÇAK 3'E BÖLÜNDÜ Uçağın içinde 177 yolcu olduğu bildirildi. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre 3 yolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Pistten çıkan uçağın radar görüntüsü
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Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.
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Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.
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Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Pegasus Havayollarının İzmir-İstanbul Seferini gerçekleştiren uçağın inişinin ardından pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, “İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum' ifadeleri yer aldı.
GÜNDEM
Pegasus uçağı pistten çıktı