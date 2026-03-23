Piyasa değeri 3 buçuk milyon lira: Şırnak'ta ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Mart tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 78 adet ecstasy, 41 gram eroin maddesi, 5 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu aparatı, 159 bin 440 adet kaçak sigara, 24 bin 200 adet elektronik sigara tütünü, 179 adet elektronik sigara, 2 bin 600 adet puro, 15 adet cep telefonu, 733 adet emtia, 280 adet gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 550 bin lira olduğu öğrenilirken, operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.