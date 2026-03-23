Piyasa değeri 3 buçuk milyon lira: Şırnak'ta ele geçirildi

17:3923/03/2026, Pazartesi
IHA
Emiyetten büyük operasyon.

Şırnak’ta piyasa değeri 3 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Mart tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 78 adet ecstasy, 41 gram eroin maddesi, 5 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu aparatı, 159 bin 440 adet kaçak sigara, 24 bin 200 adet elektronik sigara tütünü, 179 adet elektronik sigara, 2 bin 600 adet puro, 15 adet cep telefonu, 733 adet emtia, 280 adet gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 550 bin lira olduğu öğrenilirken, operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 69 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.



