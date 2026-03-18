Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

10:2318/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İstanbul
İstanbul

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ile "kara para aklama" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, şüphelilerin, haklarında aranma kaydı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri, gizli bölmeleri bulunan tırlarla Balkanlar rotası üzerinden, sahte vize temin ederek de hava yolu aracılığıyla illegal yöntemlerle yurt dışına çıkardıklarını belirledi. Bu kaçakçılıktan elde edilen gelirlerin ise üçüncü kişiler üzerinden aklama girişimlerinde bulunulduğunu belirleyen ekipler, Küçükçekmece ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 940 gram altın, 380 bin lira ve 3 bin 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.




#Göçmen Kaçakçılığı
#İstanbul
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖTV'siz araçta şartlar açıklandı! Emekliler ÖTV'siz araç düzenlemesinden yararlanacak mı? İşte en avantajlı sıfır otomobiller