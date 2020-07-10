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Gündem PKK 400 genci kaçırdı PKK hain planlarına sivilleri alet ediyor
POLİTİKA

PKK 400 genci kaçırdı: PKK hain planlarına sivilleri alet ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği Haseke ilinde son bir haftada 400 genci zorla silah altına almak için alıkoydu. İşgalinde tuttuğu bölgelerdeki sivillere hayatı zindan etmeyi sürdüren örgüt, Baas rejimi yöntemlerine başvurarak bir yandan baskı ve silah gücüyle halkı yıldırmaya çalışıyor, bir yandan da hain planlarına sivilleri alet etmeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD destekli terör örgütü, zorla ‘askere’ aldığı gençleri Haseke ve Rakka’da kurulan sözde akademilerde eğiterek onlara bir de diploma veriyor.
ABD destekli terör örgütü, zorla ‘askere’ aldığı gençleri Haseke ve Rakka’da kurulan sözde akademilerde eğiterek onlara bir de diploma veriyor.

Edinilen bilgiye göre, YPG/PKK’lı teröristler işgal ettikleri bölgelerde 18-35 yaşlarındaki kişileri alıkoymaya hız verdi. Terör örgütü bu kapsamda ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ve kırsalındaki Kamışlı, Amude ve Malikiyye ilçeleri ile Dırbasiye beldesindeki gençleri yakalamak için devriyelerini sıklaştırdı. Örgütün kontrol noktalarında ise yaya ve araçlar durdurularak kimlik ve yaş kontrolü yapılıyor. Kaynaklar, teröristlerin ayrıca Haseke’deki söz konusu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarını kapatarak gençlerin kaçmasını engellediğini kaydetti. Terör örgütü böylece son bir haftada sadece Haseke ilinde 400 genci rastgele yakalayarak, zorla silah altına aldı. Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor. YPG/PKK Suriye’de kaçırdığı veya alıkoyduklarının beyinlerini ideolojik olarak yıkayarak silahlı eğitim verirken, kaçmayı düşünenleri ise tehdit ediyor.

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