PKK 400 genci kaçırdı: PKK hain planlarına sivilleri alet ediyor

Edinilen bilgiye göre, YPG/PKK’lı teröristler işgal ettikleri bölgelerde 18-35 yaşlarındaki kişileri alıkoymaya hız verdi. Terör örgütü bu kapsamda ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ve kırsalındaki Kamışlı, Amude ve Malikiyye ilçeleri ile Dırbasiye beldesindeki gençleri yakalamak için devriyelerini sıklaştırdı. Örgütün kontrol noktalarında ise yaya ve araçlar durdurularak kimlik ve yaş kontrolü yapılıyor. Kaynaklar, teröristlerin ayrıca Haseke’deki söz konusu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarını kapatarak gençlerin kaçmasını engellediğini kaydetti. Terör örgütü böylece son bir haftada sadece Haseke ilinde 400 genci rastgele yakalayarak, zorla silah altına aldı. Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor. YPG/PKK Suriye’de kaçırdığı veya alıkoyduklarının beyinlerini ideolojik olarak yıkayarak silahlı eğitim verirken, kaçmayı düşünenleri ise tehdit ediyor.

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