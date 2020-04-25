Suriye'de 20 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib ve Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.