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Dünya Suriyede 20 YPG/PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriye'de 20 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib ve Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib ve Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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