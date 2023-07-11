PKK elebaşı Duran Kalkan bebek katili Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı

Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, bebek katili Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'a destek açıklaması yaptı.
Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Bebek katilini 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları söylemişti:
Terör örgütü PKK'dan Merdan Yanardağ'a destek
Terörist Duran Kalkan bebek katili Öcalan için 'Ayağa kalkın' dedi
"Yanardağ bazı gerçekleri ifade etti biz onu önemsiyoruz"
Sözlerine Yanardağ'ı savunarak devam eden terörist Duran Kalkan şunları söyledi: