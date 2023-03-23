PKK elebaşı Duran Kalkan saklandığı sığınaktan muhalefete destek mesajı gönderdi: Güçlenecekler inanıyoruz

PKK elebaşı Duran Kalkan saklandığı sığınaktan bir kez daha muhalefete destek oldu.
HDP, Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinin ardından seçimlerde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. CHP-HDP iş birliği duyurulurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan da saklandığı sığınaktan yeni bir mesaj yayınladı.
"Muhalefet birliğini güçlendirecek"
Millet İttifakı'na desteğini yineleyen PKK elebaşı, şöyle konuştu:
AK Parti iktidarını hedef aldı: Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz
AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyen PKK elebaşı şunları söyledi:
Terör operasyonlarından rahatsızlığını anlattı: Artarak sürüyor
Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına da değinen elebaşı, operasyonlardan rahatsızlığını şu sözlerle anlattı: