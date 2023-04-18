PKK elebaşı Duran Kalkan'dan hezimet itirafı: MİT PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber oldu her gün ölülerimiz var

PKK elebaşı Duran Kalkan, terör operasyonları sonucunda örgütün aldığı ağır yenilgiyi anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesini ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan yeni bir mesaj yayınladı. Elebaşı Duran Kalkan, AK Parti'yi ve MHP'yi hedef alarak terör operasyonlarından duydukları rahatsızlığı anlattı.
AK Parti iktidarını hedef aldı
AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyen PKK elebaşı şunları söyledi:
Operasyonlarda aldıkları yenilgiyi itiraf etti
Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına da değinen elebaşı, operasyonlardan rahatsızlığını şu sözlerle anlattı: