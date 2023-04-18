PKK elebaşı Duran Kalkan'dan hezimet itirafı: MİT PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber oldu her gün ölülerimiz var

Muhalefetin de buna göre olması lazım. Seçim olursa sonuçları önemli olacak ya ilginç bir meclis ortaya çıkacak. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın listesi de çok önemli. Bir şey taşıyacak ama diğerleri açısından da benzer bir durum var.