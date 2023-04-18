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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan hezimet itirafı: MİT PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber oldu her gün ölülerimiz var

Seçimlere sayılı günler kala Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek mesajı gönderen terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yeni bir açıklamada bulundu. Cumhur İttifakı'nı hedef alan PKK elebaşı, "AK Parti'yi ve MHP'yi yıkacağız" dedi. Mehmetçik'in terör yuvalarına düzenlediği operasyonlardan da söz eden elebaşı Duran Kalkan, "MİT PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber oldu. Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün ölülerimiz var. Hem de onlarca." sözleriyle hezimet itirafında bulundu. PKK elebaşı, "Bu devlet aşılmalı artık. Bitti yani. Değişim mücadelesi böyle olacak. Muhalefetin de buna göre olması lazım." diyerek Yedili Masa'ya yeni bir mesaj gönderdi.

15:38 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak

PKK elebaşı Duran Kalkan, terör operasyonları sonucunda örgütün aldığı ağır yenilgiyi anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesini ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan yeni bir mesaj yayınladı. Elebaşı Duran Kalkan, AK Parti'yi ve MHP'yi hedef alarak terör operasyonlarından duydukları rahatsızlığı anlattı.

AK Parti iktidarını hedef aldı

AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyen PKK elebaşı şunları söyledi:

Biz PKK olarak bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz yani AK Parti, MHP faşizmini yıkacağız yani kesinlikle bu faşizm yıkılacak.
Bu bizim tutumumuzdur yani. Bizden yana olan, bizi dinleyen herkese çağrımız bu. Bu seçim herkes değerlendiriyor. Gerçekten önemli ikinci yüzyıl devleti Türkiye'si böyle olmamalı. Bu devlet aşılmalı artık. Bitti yani. Değişim mücadelesi böyle olacak.

Operasyonlarda aldıkları yenilgiyi itiraf etti

Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına da değinen elebaşı, operasyonlardan rahatsızlığını şu sözlerle anlattı:

Türkiye liste liste açıklamış. Onlarca isim, yüzlerce isim. Ben bunları öldüreceğim diyor. Her gün de öldürüyor. Kimseden çıt çıkmıyor. Listeler oluşturmuşlar. Yönetimimize dair.
Kırmızı liste, sarı liste, yeşil liste, gri liste yani her listeye otuz-kırk isim koymuşlar. Resim koymuşlar. Bunlar böyle arananlar listesi değil. Alenen öldürülecekler listesi.
Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün mesela ölülerimiz var. Hem de onlarca.

Bir kez daha muhalefete mesaj gönderdi

"Bu devlet aşılmalı artık. Bitti yani. Değişim mücadelesi böyle olacak"
diyen PKK elebaşı, muhalefete yeni bir mesaj göndererek şunları söyledi:
Muhalefetin de buna göre olması lazım. Seçim olursa sonuçları önemli olacak ya ilginç bir meclis ortaya çıkacak. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın listesi de çok önemli. Bir şey taşıyacak ama diğerleri açısından da benzer bir durum var.
Kendisi istifa etmediyse çekilip gitmediyse seçimle en ağır hesap sorarak yenilgiye uğratılmalı, düşürülmeli yani. Sen gitmezsen biz götürürüz diyebilmeli.

#Duran Kalkan
#PKK
#AK Parti
#MHP
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