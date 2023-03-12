PKK elebaşı Karasu’dan Altılı Masa’ya destek: Toplumda umut yarattılar Erdoğan’ı devireceğiz

PKK elebaşı Mustafa Karasu, Altılı Masa'ya destek açıklamaları yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin aday çıkarma politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu.
Altılı Masa'ya bir destek de PKK'dan
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi üzerine bir açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan geldi. PKK elebaşı Karasu, yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek verdi.
"Ortak hareket edin" mesajı
Altılı Masa ve HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Karasu şöyle konuştu: