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PKK elebaşı Karasu’dan Altılı Masa’ya destek: Toplumda umut yarattılar Erdoğan’ı devireceğiz

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek verdi. Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, "Erdoğan’a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi.

13:53 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
PKK elebaşı Mustafa Karasu, Altılı Masa'ya destek açıklamaları yaptı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu, Altılı Masa'ya destek açıklamaları yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin aday çıkarma politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu.

Altılı Masa'ya bir destek de PKK'dan

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi üzerine bir açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan geldi. PKK elebaşı Karasu, yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını savunan elebaşı,
"Erdoğan’a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak"
dedi.

"Ortak hareket edin" mesajı

Altılı Masa ve HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Karasu şöyle konuştu:

"Açıklama yaptılar. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler.
Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler.
Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğan'ı kimse ayakta tutamaz."

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP güzellemeleri geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı. "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Sözlerimin arkasındayım." mesajı verdi.

#PKK
#Mustafa Karasu
#Altılı Masa
1 saat önce
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PKK elebaşı Karasu’dan Altılı Masa’ya destek: Toplumda umut yarattılar Erdoğan’ı devireceğiz
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