PKK elebaşı Karasu'dan muhalefete destek: Sadece bu depremin iktidarı götürmesi gerekiyor Türk halkının gözü kör mü?

''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Bu açıdan Türkiye hakları açısından da bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu iktidar Türk halkına layık değil. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor. Muhalif kanalları dinliyoruz onlar da böyle söylüyor yani. Biz de isteriz ki, istiyoruz yani, olması lazım önemli olan daha fazla temsil gerçekleştirmek mecliste. Yoksa bilmem şunlar fazla olmuş, şunlar az olmuş böyle yaklaşım olamaz yani. Önemli olan en fazla olmalı, meclise de en fazla temsili sağlayacak yöntemi gerçekten uygulamak gerekiyor. Herkes söylüyor bu seçim hiçbir seçime benzemez. Bu seçim o seçim değil. Böyle deniyor. O zaman gerçekten daha mantıklı bir yaklaşımla, tutumla diyelim en fazla seçilecek yöntemi bulmak gerekiyor. Gerçekten en güçlü nasıl çıkacaklarsa çünkü kendileri söylüyor, anlatıyorlar işte mecliste de sayının çok olmasının önemi var. Hatta deniyor ikinci tura kalırsa daha da önemli hale gelecek deniyor. O zaman herkesin buna göre daha sağduyulu yaklaşması gerekiyor.''