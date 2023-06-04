PKK elebaşı Karayılan’dan muhalefete Kılıçdaroğlu eleştirisi: 'Farklı bir CHP’li aday olsa kazanabilirdi'

Terör örgütü PKK'dan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tur için de açık destek gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda önde olduğu illeri tebrik ederek ikinci tur için "Geri adım atılmamalı ve kararlı durulmalı" çağırısı yaptı. Kılıçdaroğlu'na destek veren teröristbaşı, "Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli. AK Parti - MHP’nin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.