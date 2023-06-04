PKK elebaşı Karayılan’dan muhalefete Kılıçdaroğlu eleştirisi: 'Farklı bir CHP’li aday olsa kazanabilirdi'

PKK elebaşı Murat Karayılan, 28 Mayıs'taki seçimde alınan yenilgi nedeniyle muhalefeti eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğrattı.
Kılıçdaroğlu'nun aldığı tarihi yenilgi sonrası karışan Yedili Masa sessizliğe bürünürken, Kandil'de de rahatsızlıklar başladı.
PKK elebaşı Murat Karayılan, terör örgütünün yayın organına konuştu.
"Farklı bir CHP'li aday olsa seçimi kazanırdı"
Seçime ilişkin açıklamalarda bulunan Karayılan, 28 Mayıs'ta alınan yenilginin faturasını muhalefete kesti.
"Eğer farklı bir CHP’li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi." diyen PKK elebaşı Karayılan, aday belirleme ve netleştirmede eksiklik olduğunu da söyleyerek seçim süresince destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında muhalefeti eleştirdi.