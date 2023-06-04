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PKK elebaşı Karayılan’dan muhalefete Kılıçdaroğlu eleştirisi: 'Farklı bir CHP’li aday olsa kazanabilirdi'

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimete uğraması Kandil'i karıştırdı. PKK elebaşı Murat Karayılan, alınan yenilginin faturasını muhalefete kesti. "Farklı bir CHP’li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi." diyen Karayılan, aday belirleme ve netleştirmede eksiklik olduğunu söyleyerek seçim süresince destek verdikleri muhalefeti eleştirdi.

22:15 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
PKK elebaşı Murat Karayılan, 28 Mayıs'taki seçimde alınan yenilgi nedeniyle muhalefeti eleştirdi.

PKK elebaşı Murat Karayılan, 28 Mayıs'taki seçimde alınan yenilgi nedeniyle muhalefeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğrattı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı tarihi yenilgi sonrası karışan Yedili Masa sessizliğe bürünürken, Kandil'de de rahatsızlıklar başladı.

PKK elebaşı Murat Karayılan, terör örgütünün yayın organına konuştu.

"Farklı bir CHP'li aday olsa seçimi kazanırdı"

Seçime ilişkin açıklamalarda bulunan Karayılan, 28 Mayıs'ta alınan yenilginin faturasını muhalefete kesti.

"Eğer farklı bir CHP’li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi." diyen PKK elebaşı Karayılan, aday belirleme ve netleştirmede eksiklik olduğunu da söyleyerek seçim süresince destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında muhalefeti eleştirdi.


Terör örgütü yine Kılıçdaroğlu için seferber oldu: Karayılan ikinci turda da oy istedi
Terör örgütü yine Kılıçdaroğlu için seferber oldu: Karayılan ikinci turda da oy istedi

Terör örgütü PKK'dan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tur için de açık destek gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda önde olduğu illeri tebrik ederek ikinci tur için "Geri adım atılmamalı ve kararlı durulmalı" çağırısı yaptı. Kılıçdaroğlu'na destek veren teröristbaşı, "Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli. AK Parti - MHP’nin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



#Murat Karayılan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#28 Mayıs
#Seçim
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