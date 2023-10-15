PKK gibi kılıktan kılığa giriyorlar: Yeşil Sol Parti'nin adı yine değişti

Terör örgütü PKK, ABD'nin desteği ile Suriye'de sürekli kılık değiştirerek çeşitli isimler altında faaliyet gösteriyor.

Suriye'de YPG, PYD, SDG isimlerini kullanan örgütlerin ana çatısını ise bölücü terör örgütü PKK oluşturuyor.

Öte yandan Türkiye'de de terör seviciliği ile bilinen HDP de aynı yolu izlemeye başladı.