PKK gibi kılıktan kılığa giriyorlar: Yeşil Sol Parti'nin adı yine değişti

HDP yine isim değiştirdi.
Terör örgütü PKK, ABD'nin desteği ile Suriye'de sürekli kılık değiştirerek çeşitli isimler altında faaliyet gösteriyor.
Suriye'de YPG, PYD, SDG isimlerini kullanan örgütlerin ana çatısını ise bölücü terör örgütü PKK oluşturuyor.
Öte yandan Türkiye'de de terör seviciliği ile bilinen HDP de aynı yolu izlemeye başladı.
İsim değiştirdiler
HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu.
Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan olarak açıklandı.