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PKK gibi kılıktan kılığa giriyorlar: Yeşil Sol Parti'nin adı yine değişti

ABD'nin beslediği terör maşası PKK, Suriye'de çeşitli isimler altında kılık değiştirerek faaliyet gösterirken Türkiye'de de terör destekçisi HDP sürekli isim değiştirmeye başladı. HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu.

Lokman Özdemir
13:54 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
HDP yine isim değiştirdi.

HDP yine isim değiştirdi.

Terör örgütü PKK, ABD'nin desteği ile Suriye'de sürekli kılık değiştirerek çeşitli isimler altında faaliyet gösteriyor.

Suriye'de YPG, PYD, SDG isimlerini kullanan örgütlerin ana çatısını ise bölücü terör örgütü PKK oluşturuyor.

Öte yandan Türkiye'de de terör seviciliği ile bilinen HDP de aynı yolu izlemeye başladı.

İsim değiştirdiler

HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu.

Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan olarak açıklandı.





#Yeşil Sol Parti
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#isim
#PKK
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