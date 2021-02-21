'PKK ile bağımız yok' diyen HDP’li Buldan’dan terörist elebaşı Bayık’la hatıra fotoğrafı

Gara operasyonu esnasında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için, kaçırıldıkları dönemde “Biraz misafir edilecekler sonra bırakılacaklar” söyleminde bulunan HDP’li Pervin Buldan, katıldığı bir haber programında HDP-PKK ilişkisine dair soruya “PKK ile herhangi bir diyaloğumuz, bir irtibatımız yok. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok” cevabını vermişti.

GÜNDEM HDP’li Buldan: PKK ile bağımız yok

Terörist elebaşıyla gülerek poz verip paylaşmış

Buldan’ın, Kandil’de terörist elebaşı Cemil Bayık’a gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğraf paylaştığı fotoğraf ortaya çıktı.

23 Ocak 2015’de Twitter hesabından “Bir Kandil fotosu da benden olsun” notuyla ve gülücük işaretiyle mesajıyla yayımladığı fotoğrafta, Buldan Bayık ile yan yana otururken görülüyor.

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