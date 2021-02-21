Gündem PKK ile bağımız yok diyen HDPli Buldandan terörist elebaşı Bayıkla hatıra fotoğrafı
POLİTİKA

'PKK ile bağımız yok' diyen HDP’li Buldan’dan terörist elebaşı Bayık’la hatıra fotoğrafı

HDP'li Pervin Buldan, katıldığı bir haber programında “HDP ile PKK arasında bir bağ yok” açıklamasında bulunmuştu. Buldan’ın, yıllar önce sosyal medya hesabından "Bir Kandil fotosu da benden olsun" ifadeleriyle terörist elebaşı Cemil Bayık’a gerçekleştirdiği ziyaretin fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'li Buldan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.
HDP'li Buldan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.

Gara operasyonu esnasında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için, kaçırıldıkları dönemde “Biraz misafir edilecekler sonra bırakılacaklar” söyleminde bulunan HDP’li Pervin Buldan, katıldığı bir haber programında HDP-PKK ilişkisine dair soruya “PKK ile herhangi bir diyaloğumuz, bir irtibatımız yok. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok” cevabını vermişti.

HDP’li Buldan: PKK ile bağımız yok
GÜNDEM
HDP’li Buldan: PKK ile bağımız yok

Terörist elebaşıyla gülerek poz verip paylaşmış

Buldan’ın, Kandil’de terörist elebaşı Cemil Bayık’a gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğraf paylaştığı fotoğraf ortaya çıktı.

23 Ocak 2015’de Twitter hesabından “Bir Kandil fotosu da benden olsun” notuyla ve gülücük işaretiyle mesajıyla yayımladığı fotoğrafta, Buldan Bayık ile yan yana otururken görülüyor.

PKK'nın irtibat telefonu
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HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
OYNAT 03:29
HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Söz hakkı alarak kürsüden konuşma yapan Beştaş, “Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan. Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz” dedi.
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