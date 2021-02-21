'PKK ile bağımız yok' diyen HDP’li Buldan’dan terörist elebaşı Bayık’la hatıra fotoğrafı
HDP'li Pervin Buldan, katıldığı bir haber programında “HDP ile PKK arasında bir bağ yok” açıklamasında bulunmuştu. Buldan’ın, yıllar önce sosyal medya hesabından "Bir Kandil fotosu da benden olsun" ifadeleriyle terörist elebaşı Cemil Bayık’a gerçekleştirdiği ziyaretin fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.
Gara operasyonu esnasında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için, kaçırıldıkları dönemde “Biraz misafir edilecekler sonra bırakılacaklar” söyleminde bulunan HDP’li Pervin Buldan, katıldığı bir haber programında HDP-PKK ilişkisine dair soruya “PKK ile herhangi bir diyaloğumuz, bir irtibatımız yok. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok” cevabını vermişti.
Terörist elebaşıyla gülerek poz verip paylaşmış
Buldan’ın, Kandil’de terörist elebaşı Cemil Bayık’a gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğraf paylaştığı fotoğraf ortaya çıktı.
23 Ocak 2015’de Twitter hesabından “Bir Kandil fotosu da benden olsun” notuyla ve gülücük işaretiyle mesajıyla yayımladığı fotoğrafta, Buldan Bayık ile yan yana otururken görülüyor.