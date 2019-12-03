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PKK örgütte çözülmeyi engellemek için Türkiye'den sonra Irak ve Suriye'de de kullanılmasını yasakladı

PKK, örgütteki çözülme ve kopuşların önüne geçebilmek için Türkiye'den sonra Suriye ve Irak'ta bulunan sözde kadrolarına da cep telefonu kullanımını yasakladı. Teröristlerin aileleriyle iletişim kurarak örgütten kaçmaları ve teslim olmaları sözde lider kadroyu çözümsüzlük ve çaresizlik içinde bıraktı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Terörle mücadeleye yönelik başarılı operasyonlar sayesinde bir taraftan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey teröristleri etkisiz hale getirilirken, bir taraftan da örgütün lojistik kaynakları yerle bir ediliyor.

İLETİŞİM ARAÇLARINA CİDDİ DARBE VURULDU

Terörle mücadele kapsamında, son iki yılda terör örgütlerine yönelik operasyonlar kırsalda yüzde 150 oranında artarken, bu operasyonlarda örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme bulundu.

Son iki yılda İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda, 501'i el telsizi, 96'sı ülkeler arası görüşme kapasitesine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 597 telsiz ele geçirildi.

  • Ele geçirilen bu telsizler sayesinde örgüt içindeki iletişimin önceki yıllara göre yüzde 75-80 oranında azaldığı öğrenildi.

İLKEL YÖNETİME DÖNDÜLER ANCAK İŞE YARAMADI

Güvenlik güçlerinin, harekat alanında sürdürdüğü kararlı mücadele karşısında yeni iletişim vasıtaları bulamayan terör örgütü, son çare olarak ilkel koşullarda haberleşme yöntemlerine başvuruyor.

İletişim kurmak için kurye göndermeye başlayan terör örgütünde bu yöntemin de işe yaramadığı ortaya çıktı.

TERÖRİSTLER TERK EDİLMİŞLİK HİSSİNDE

İletişim kopukluğuna bağlı kayıpların önüne geçemeyen sözde örgüt yönetimi, inisiyatifi kırsal kadrolara bıraktı.

  • Örgüt yönetiminin kırsal kadroyu kaderine terk etmesi, alt kademelerde terk edilmişlik, ideolojik bağlılıkta zafiyet ve örgütten kopmalara neden oldu. Bu durum da çözülme, kaçış ve teslim olmaları artırdı.

TÜRKİYE'DEN SONRA IRAK VE SURİYE'DE DE YASAKLADILAR

  • Hızlı çözülme ve kopuşların önüne geçmeye çalışan sözde örgüt yönetimi Türkiye'den sonra Suriye ve Irak'ta bulunan kadrolarına da cep telefonu kullanımını yasakladı.
Aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin örgütten kaçarak teslim olması sözde lider kadroyu çözümsüzlük ve çaresizlik içinde bırakıyor.

Terör örgütünü her türlü kaynağından yoksun bırakarak ininde yok etme anlayışıyla terörle mücadeleye yurt içi ve yurt dışında başarıyla devam eden güvenlik güçleri, örgütün elinde kalan sınırlı sayıda telsizi de ele geçirerek iletişim ağlarını tamamen yok etmeyi hedefliyor.

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