PKK tarafından rehin tutulan Siirtli er Süleyman Sungur Gara’da şehit edildi - Siirt haber PKK tarafından rehin tutulan Siirtli er Süleyman Sungur Gara’da şehit edildi Terör örgütü PKK’nın Gara’da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında 2015 yılında Bingöl’de vatani görevini yaparken dağıtım izni için memleketi Siirt’e gittiği sırada Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur’un da olduğu bildirildi.

Haber Merkezi 14 Şubat 2021, 17:38 Son Güncelleme: 14 Şubat 2021, 17:41 İHA