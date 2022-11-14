PKK terörist Ahlam Albashir sağ yakalanınca panikledi: Elebaşı Mazlum Kobani saldırıyı üstlenmediklerini söyledi

Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz gün İstanbul'u kana buladı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
TERÖRİST AHLAM ALBASHIR İTİRAF ETTİ
Hain saldırının ardından kıskıvrak yakalanan terörist Ahlam Albashır, terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir." denildi.
PKK PANİĞE KAPILDI
Teröristin sağ olarak yakalanması terör örgütü PKK'da panik yarattı. Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan PKK'nın uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Kobani, saldırıyı üstlenmediklerini söyledi. PKK elebaşı, "Güçlerimizin İstanbul saldırısı ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirtiyor, güçlerimizi suçlayan iddiaları reddediyoruz" dedi.