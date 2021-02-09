Gündem PKKda çözülme sürüyor Bir terörist daha teslim oldu
POLİTİKA

PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu
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PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.


5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
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