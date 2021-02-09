PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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