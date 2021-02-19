PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 28'e yükseldi.

Haber Merkezi 19 Şubat 2021, 10:04 Son Güncelleme: 19 Şubat 2021, 10:29 DHA