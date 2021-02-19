PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2017 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi.
- Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 28'e yükseldiği belirtildi.