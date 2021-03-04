Gündem PKKdan kaçan terörist HDP binasından dağa gittik tedavimi ABDli doktorlar yaptı
POLİTİKA

PKK'dan kaçan terörist: HDP binasından dağa gittik tedavimi ABD'li doktorlar yaptı

İkna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist R.O, ifadesinde HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlattı. HDP il binasında PKK propagandası yapıldığını belirten R.O, "Bizi bir eve yönlendirdiler. Bir gece orada kaldıktan sonra otobüsle Cizre'den sınırın diğer tarafına geçerek örgüte katıldık." dedi. PKK'da yer aldığı sırada mayın patlamasında 2 ayağını kaybettiğini aktaran R.O, tedavisinin de Amerikalı doktorlar tarafından yapıldığını, cephelerde de ABD'li askerlerin yanlarında yer aldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanların sayısı artıyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencisiyken 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen R.O. da Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadesi alınan R.O, dağa götürülme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

  • Terör örgütü sempatizanlarının yoğun propagandasına maruz kaldığını ifade eden R.O, bir terör iş birlikçisinin kendisine bir miktar para ve not vererek, HDP Diyarbakır il binasında "Ali" isminde birine yönlendirdiğini söyledi.

İki terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
İki terörist daha teslim oldu

"PKK propagandası yaptılar"

Yönlendirildiği kişiyi bularak kendisine notu verdiğini anlatan R.O, şunları kaydetti: "HDP il binasına giderek yönlendirdiği kişiyi buldum. O kişi nota baktıktan sonra beni yan odaya götürerek odada beklememi istedi. HDP il binasında bana ve orada bulunan iki kişiye terör örgütü PKK propagandası yaptılar. Sonra bizi bir eve yönlendirdiler. Bir gece o evde kaldık. Sonra eve gelen biri bizi otobüsle Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderdi. Burada da bir süre kaldıktan sonra Uludere ilçesi tarafından sınırın diğer tarafına geçerek örgüte katıldık."

PKK'dan kaçan beş terörist teslim oldu
GÜNDEM
PKK'dan kaçan beş terörist teslim oldu
  • Terör örgütü PKK'da yer aldığı sırada mayın patlamasında 2 ayağını kaybettiğini aktaran R.O, tedavisinin de Amerikalı doktorlar tarafından yapıldığını belirtti.

Cephelerde Amerikalı askerler bizim yanımızda yer alırdı

ABD'nin YPG'ye silah, zırhlı araç ve birçok yardım yaptığını bildiğini anlatan R.O, "Amerika'nın sahada kurduğu hastane, doktor gibi birçok teçhizatlı kullanım alanları da YPG'nin kullanımına açıktı. Cephelerde Amerikalı askerler bizim yanımızda yer alırdı." dedi. Örgütten bir teröristle beraber kaçma girişiminde bulunduğunu belirten R.O, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek için araba ararken YPG'li teröristler tarafından yakalandıklarını söyledi.

PKK'da çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu
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PKK'da çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu

"Babamı arayarak kaçmak istediğimi ilettim"

Kaçma girişiminde bulundukları için yer altında bulunan bir hücreye konulduklarını ifade eden R.O, şunları anlattı: "Sorumlu düzeyde olan örgüt üyesi bizi sorguladı. Ben de evime gitmek istediğimi söylediğim için beni dövdüler. 2016'da ise tekrar bir arkadaşımla üzerinde anahtar bulunan bir araç bulduk ve kaçtık. Sınıra doğru giderken babamı arayarak kaçmak istediğimi ilettim. Örgütten kaçtığımızı öğrenmişlerdi. Sınıra doğru kaçarken örgüt üyelerince yakalandık. Örgüte katıldıktan sonra kaldığım süre boyunca sürekli örgütten ayrılmak istediğimi belirterek, bu yönde girişimlerim olmuştu."

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  • İfadesinde daha çok DEAŞ'a karşı eylemlerde bulunduğunu, TSK'ya bağlı askerlerle hiç karşı karşıya gelmediğini de anlatan R.O, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirdi.

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