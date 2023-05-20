PKK'dan Kılıçdaroğlu'na destek sürüyor: Sadece CHP'nin değil Kürdistan'ın adayıdır

Terörist Filiz Duman - Kemal Kılıçdaroğlu
Bir elebaşından daha destek
14 Mayıs seçimlerinden önce peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarında bulunan PKK terör örgütünün elebaşları, seçimin ikinci tura kalmasının ardından da desteklerini sürdürüyor.
Bir elebaşından daha destek
"Masa kendini iyi anlatamadı"
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları masa bileşenlerine kendilerini iyi anlatamadıklarını salık verirken ittifaka devam edecekleri sinyalini de verdi.