PKK'dan Kılıçdaroğlu'na destek sürüyor: Sadece CHP'nin değil Kürdistan'ın adayıdır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğine ilişkin soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "HDP'nin de dahil olduğu bir ittifak var, o ittifakın bütün bileşenleri bize destek oluyorlar. Biz bu destekten memnunuz" dedi.