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PKK'dan Kılıçdaroğlu'na destek sürüyor: Sadece CHP'nin değil Kürdistan'ın adayıdır

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK terör örgütünden peş peşe destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Teröristbaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman, Kılıçdaroğlu'nun sadece CHP'nin adayı olmadığını söyleyerek "Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor." ifadelerini kullandı.

15:21 . 20/05/2023 Cumartesi
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Terörist Filiz Duman - Kemal Kılıçdaroğlu

Terörist Filiz Duman - Kemal Kılıçdaroğlu

14 Mayıs seçimlerinden önce peş peşe
Kemal Kılıçdaroğlu
'na destek açıklamalarında bulunan PKK terör örgütünün elebaşları, seçimin ikinci tura kalmasının ardından da desteklerini sürdüyor.

Bir elebaşından daha destek

PKK terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında,
"Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor."
ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinden önce peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarında bulunan PKK terör örgütünün elebaşları, seçimin ikinci tura kalmasının ardından da desteklerini sürdürüyor.

Bir elebaşından daha destek

PKK terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında,
"Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor."
ifadelerini kullandı.

"Masa kendini iyi anlatamadı"

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları masa bileşenlerine kendilerini iyi anlatamadıklarını salık verirken ittifaka devam edecekleri sinyalini de verdi.

Terör örgütü PKK'nın kanalına konuşan Duran Kalkan,
"Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı"
diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü itiraf etti.

"PKK'nın Kılıçdaroğlu desteği sürecek"

İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "
En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz"
diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarını belirtti.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#terör örgütü PKK
#seçim
#destek
11 dakika önce
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