Gündem PKKlı, HDPli vekilin evinde yakalandı
POLİTİKA

PKK’lı, HDP’li vekilin evinde yakalandı

PKK’ya eleman temin etmek için Van’a gelen Y.D. isimli teröristin, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın evinde kaldığı belirlendi. Bölgeyi takibe alan ekipler, evden çıkan teröristi, Sarısaraç ile beraber bindiği otomobilin yolunu keserek gözaltına aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın Van’daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terörist Y.D’nin örgüte eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Terörist otomobilde yakalandı.

Ekipler, yürüttükleri teknik takip sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan aranan Y.D’nin HDP Van Milletvekili Sarısaç’ın evinde kaldığını belirledi. Fiziki takip için Sarısaç’ın evinin yakınında bekleyen polis ekipleri, evden çıkan Y.D. ile Murat Sarısaç’ın bindiği otomobili takibe aldı. Polis, bir şoförün kullandığı aracı durdurarak terörist Y.D’yi gözaltına aldı. Terörist Y.D’nin HDP milletvekili Sarısaç’ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

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