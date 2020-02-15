PKK’lı, HDP’li vekilin evinde yakalandı

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi

Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.