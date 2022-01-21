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AFYONKARAHİSAR

PKK'lı terörist yüz tanıma sistemiyle yakalandı: Deport edilecek

Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında sınır dışı edilmesi için arama kararı bulunan yabancı uyruklu terörist, Afyonkarahisar'da terörle mücadele ekipleri tarafından yakalandı. Yüz tanıma sistemi sayesinde yakayı ele veren teröristin, deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
PKKlı terörist yüz tanıma sistemiyle yakalandı: Deport edilecek
Afyonkarahisar'da yüz tanıma sistemiyle yakalanan PKK'lı terörist

Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu şahıslara yönelik Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde yabancı şahıslara yönelik yapılan uygulamada bir şahsın kimliğini ibraz edememesi üzerine Yüz Tanıma Sistemi ile sorgu yapıldı.

İLLEGAL YOLLARDAN GİRİŞ YAPMIŞ

Yapılan sorguda PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2020 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve hakkında süresiz sınır dışı kararı verilen, yabancı uyruklu Muhammed Yusuf isimli şahıs ülkemize illegal yollardan giriş yaptığı anlaşıldı.

DEPORT EDİLECEK

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından şahıs deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.

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