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PKK'lı teröristbaşı Roni Serdem'den Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı: Şans vermeliyiz

14 Mayıs seçimlerine HDP ile kolkola giren Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Alman medyasına konuşan Terör örgütü PKK/KCK Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Roni Serdem, Kılıçdaroğlu'na şans verilmesi gerektiğini söyledi.

16:03 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı yerli ve milli unsurlarla pusulada yer alırken, Yedili Masa ise FETÖ ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının desteğiyle seçimlere giriyor.

Aday belirleme sürecinde HDP'nin varlığını gizlemeye çalışan Yedili Masa'da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından HDP'nin verdiği destek gün yüzüne çıktı.

Terör örgütünün siyasi kolu HDP aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin yanı sıra, terör örgütü PKK'dan da gün aşırı Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrıları yapılıyor.

Terörist Serdem'den Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı

Terör örgütü PKK/KCK Dış İlişkiler Komitesi Üyesi
Roni Serdem
, Alman
Junge Welt
gazetesine verdiği röportajda alenen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.
Terörist elebaşı Serdem
"Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterim.
Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Erdoğan yüzünden durmak bilmeyen bir savaş karşısında direniyoruz. (Kılıçdaroğlu seçilirse) Seçimlerden sonra barışa ve siyasi çözüme hazır olacağız."
dedi.

Terörle mücadeleyi hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadeleyi hedef alan terörist elebaşı Serdem, seçimin kendilerini için ne anlama geldiğini şu ifadelerle anlattı;

  • "Erdoğan'ın yayılmacı ve saldırgan politikası Güney Kürdistan'da ve tüm Ortadoğu'da istikrarsızlığa ve belirsizliğe yol açıyor. Önceki tüm Türk hükümetlerinden daha güçlü olan dini milliyetçi Erdoğan- Bahçeli hükümeti Kürtlerin düşmanıdır. Erdoğan'ın seçim yenilgisi, bu politikanın ve Erdoğan'ın Ortadoğu'daki tüm müttefiklerinin yenilgisi anlamına gelir. KDP, AKP'yi taklit ediyor. Güney Kürdistan'da demokrasinin ve özgürlüğün olmadığı tek partili bir sisteme dönüştürmüştür. Bu nedenle Türkiye seçimlerinin Güney Kürdistan üzerinde doğrudan etkisi olacaktır."

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Roni Serdem
#HDP
#PKK
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