PKK'lı teröristbaşı Roni Serdem'den Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı: Şans vermeliyiz

Kemal Kılıçdaroğlu
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı yerli ve milli unsurlarla pusulada yer alırken, Yedili Masa ise FETÖ ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının desteğiyle seçimlere giriyor.
Aday belirleme sürecinde HDP'nin varlığını gizlemeye çalışan Yedili Masa'da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından HDP'nin verdiği destek gün yüzüne çıktı.
Terör örgütünün siyasi kolu HDP aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin yanı sıra, terör örgütü PKK'dan da gün aşırı Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrıları yapılıyor.
Terörist Serdem'den Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı
Terörle mücadeleyi hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadeleyi hedef alan terörist elebaşı Serdem, seçimin kendilerini için ne anlama geldiğini şu ifadelerle anlattı;
- "Erdoğan'ın yayılmacı ve saldırgan politikası Güney Kürdistan'da ve tüm Ortadoğu'da istikrarsızlığa ve belirsizliğe yol açıyor. Önceki tüm Türk hükümetlerinden daha güçlü olan dini milliyetçi Erdoğan- Bahçeli hükümeti Kürtlerin düşmanıdır. Erdoğan'ın seçim yenilgisi, bu politikanın ve Erdoğan'ın Ortadoğu'daki tüm müttefiklerinin yenilgisi anlamına gelir. KDP, AKP'yi taklit ediyor. Güney Kürdistan'da demokrasinin ve özgürlüğün olmadığı tek partili bir sisteme dönüştürmüştür. Bu nedenle Türkiye seçimlerinin Güney Kürdistan üzerinde doğrudan etkisi olacaktır."