PKK'lı teröristbaşı Roni Serdem'den Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı: Şans vermeliyiz

"Erdoğan'ın yayılmacı ve saldırgan politikası Güney Kürdistan'da ve tüm Ortadoğu'da istikrarsızlığa ve belirsizliğe yol açıyor. Önceki tüm Türk hükümetlerinden daha güçlü olan dini milliyetçi Erdoğan- Bahçeli hükümeti Kürtlerin düşmanıdır. Erdoğan'ın seçim yenilgisi, bu politikanın ve Erdoğan'ın Ortadoğu'daki tüm müttefiklerinin yenilgisi anlamına gelir. KDP, AKP'yi taklit ediyor. Güney Kürdistan'da demokrasinin ve özgürlüğün olmadığı tek partili bir sisteme dönüştürmüştür. Bu nedenle Türkiye seçimlerinin Güney Kürdistan üzerinde doğrudan etkisi olacaktır."