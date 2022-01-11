PKK'lı teröristle ilişki yaşayan HDP vekili polisleri patlayıcıyla yaralamış

Terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Fotoğrafları yayınlayan gazeteci Ceyhun Bozkurt, SuperHaber YouTube kanalında Güzel ile ilgili yeni detayları aktardı.

"POLİSLERİ YARALAYANLARDAN BİRİ DE SEMRA GÜZEL"

Güzel'in hendek terörü sırasında terör eylemine karıştığını söyleyen Bozkurt, "Polisleri patlayıcıyla yaralayan bir grup var. O gruptakilerden biri de Semra Güzel." ifadelerini kullandı.

"ASIL TEHDİT VE TEHLİKE BURADA"

"Bütün parçaları birleştirdiğimizde Semra Güzel'in sadece bir doktor, sadece düşünce anlamında oraya yakın bir insan olduğunu göstermiyor." diyen Bozkurt, "Eylemliliğiyle aslında örgütün doğrudan içinde olduğunu gösteriyor. İşte, tehdit ve tehlike burada." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM Öldürülen PKK'lı terörist HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı

GÜNDEM HDP'li Semra Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist Volkan Bora 2 asker ve bir korucuyu şehit etmiş