Gündem PKKlı teröristle ilişki yaşayan HDP vekili polisleri patlayıcıyla yaralamış
POLİTİKA

PKK'lı teröristle ilişki yaşayan HDP vekili polisleri patlayıcıyla yaralamış

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'in hendek terörü sırasında polisleri yaralayan bir grubun içinde yer aldığını açıkladı. Bozkurt, "Eylemliliğiyle aslında örgütün doğrudan içinde olduğunu gösteriyor. İşte, tehdit ve tehlike burada." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​PKKlı teröristle ilişki yaşayan HDP vekili Semra Güzel polisleri patlayıcıyla yaralamış
Semra Güzel ve PKK'lı terörist Volkan Bora

Terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Fotoğrafları yayınlayan gazeteci Ceyhun Bozkurt, SuperHaber YouTube kanalında Güzel ile ilgili yeni detayları aktardı.

"POLİSLERİ YARALAYANLARDAN BİRİ DE SEMRA GÜZEL"

Güzel'in hendek terörü sırasında terör eylemine karıştığını söyleyen Bozkurt, "Polisleri patlayıcıyla yaralayan bir grup var. O gruptakilerden biri de Semra Güzel." ifadelerini kullandı.

"ASIL TEHDİT VE TEHLİKE BURADA"

"Bütün parçaları birleştirdiğimizde Semra Güzel'in sadece bir doktor, sadece düşünce anlamında oraya yakın bir insan olduğunu göstermiyor." diyen Bozkurt, "Eylemliliğiyle aslında örgütün doğrudan içinde olduğunu gösteriyor. İşte, tehdit ve tehlike burada." açıklamasında bulundu.

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