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ŞIRNAK

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: Çoban hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayvanları otlatan çoban Cemil Kaçar (42), PKK'lı teröristler tarafından araziye tuzaklanan mayına basınca yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
PKKlı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: Çoban hayatını kaybetti
Jandarma ekipleri, Silopi Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Feci olay, sabah saatlerinde Körseli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanları otlatmaya götüren çoban Cemil Kaçar'ın bulunduğu bölgede patlama meydana geldi.

Patlamanın olduğu bölgeye gelen köy halkı, Kaçar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kaçar'ın cansız bedenini otopsi için Silopi Devlet Hastanesi morguna götürdü.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Jandarma ekiplerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürerken, 3 çocuk babası Kaçar'ın cansız bedeni yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.

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