PKK'lılarla fotoğrafı çıkan İBB çalışanı Şafak Duran mahkemede görüntüleri inkar etti: Fotoğraftaki kişi ben değilim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Şafak Duran’ın geçtiğimiz Nisan ayında PKK kampında fotoğrafları çıktı. Duran bu gelişme üzerine dün İBB binasında gözaltına alındı.

Şafak Duran’ın PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H organizesinde Sakarya Öğrenci Kolektifleri içinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Gelişmelerin ardından hakim karşısına çıkan Şafak Duran mahkemede fotoğraflardaki şahsın kendisi olmadığını belirterek dijital raporları da reddetti.

Duran ifadesinde şunları söyledi:

"2012-2016 yılları arasından Sakarya'da sosyal hizmet bölümünü okudum. Sonrasında ALES sınavlarına girdim. Yüksek lisans okuma hedefim vardı. 2017'de yüksek lisansı kazandım ve Fransa'ya gittim. Döndüğümde 4 ay işsiz kaldım.

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Mülteciler Derneği'nde gönüllü olarak projelere katıldım.Dernek Sultanbeyli Belediyesi'yle koordineli çalışıyordu. İBB'ye internet üzerinden başvuru yaptım. 9 aylık bir projede çalıştım.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ İDDİASINI REDDEDİYORUM"

Daha sonra proje sonlanınca Alman işbirliği projesinde çalışmaya başladım. Ama ortaya çıkan fotoğraf nedeniyle İBB'de çalışırken gözaltına alındım ve projelerden çıkarıldım. Bu nedenle eğitim hayatım sonlandı. Silahlı terör örgütü üyesi iddiasını reddediyorum.

Ben böyle bir suç işlemiş olsaydım, Fransa'da düzenli bir hayatım vardı, neden bırakıp buraya geleyim. Ben gözaltındayken sosyal medyada benim adıma yalan yanlış haberler yapılmış. Kanıtlanmamış bir suç üzerinden benim kişilik hayatıma müdahale edilmiştir. Ailem bu suçlamalar nedeniyle maddi manevi etkilenmiştir.

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İddia edilen fotoğraf bana ait değildir, oradaki kişi de ben değilim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Fotoğraftaki kişileri de tanımıyorum görmedim. Görseldeki eşkal bana ait değildir.

Eşkal ile tek ortak noktamız memleketimiz ve yaşımdır, başka ortak özelliğimiz yoktur. Herhangi bir parti sendika vb. kuruluşlarda üyeliğim yoktur. Benim bu dosyayla hiçbir alakam yoktur. Ben hukuka sığınıp adalet talep ediyorum. Adli kontrol şeklinde bile olsa tahliyemi istiyorum"

MAHKEME TUTUKLUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şafak Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Duran'ın kullandığı telefon kayıtlarının istenilmesini ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.