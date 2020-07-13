Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem PKKnın çöküşü Terör örgütü artık doğal afet ve kazaları üstleniyor
POLİTİKA

PKK'nın çöküşü: Terör örgütü artık doğal afet ve kazaları üstleniyor

Terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve alınan bu önlemlerle birlikte örgüt hedeflediği sansasyonel eylemleri gerçekleştiremez oldu. Eylem yapamayan terör örgütü PKK, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak, örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu yükseltmek, kitle desteğini tekrar kazanmak amacıyla alternatif eylem arayışlarına yöneldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Örgütün eylemsel başarısızlığı sona erdirmek, yaşanan kadro sıkıntısını yeni katılımlarla takviye edebilmek için son dönemde Türkiye’de doğal afet veya kazaen meydana gelen orman yangınları, fabrika ve araç yangınları gibi olaylar, örgütün paravan yapılanmaları tarafından üstlenilmeye başlandı.

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
OYNAT 00:39
Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.

EYLEM YALANI ÇÜRÜTÜLDÜ

  • PKK elebaşlarının orman yakma, araç/fabrika kundaklama, otobüs/metrobüs yakma talimatları verdiği, yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıdı. 2020 yılı başından bu yana örgütün üstlendiği 420 olaydan 214’ünün hiç gerçekleşmediği, 181 olayın doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ve örgütsel bağlantısının bulunmadığı belirlendi. Sadece 17 olayın örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirken, eylemlere karışan 26 şüpheli ise gözaltına alındı. Diğer 8 olayın tespit çalışmaları devam ediyor.

PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman
GÜNDEM
PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman

Teslim olan PKK'lı kadın terörist ailesiyle buluşturuldu
OYNAT 00:56
Teslim olan PKK'lı kadın terörist ailesiyle buluşturuldu
İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), ikna girişimiyle terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın PKK'lı M.B. (22), Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu.


Abone Ol Google News
3 terörist etkisiz

3 terörist etkisiz

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma gerçekleşti.
Fenerbahçe fırsat tepti

Fenerbahçe fırsat tepti

​Evinde Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe beşincilik şansını tepti.
Heybeliadada orman yangını

Heybeliada'da orman yangını

Yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
O gece ne yaptı?

O gece ne yaptı?

Erdoğan, Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptığını açıkladı.
Galibiyeti unuttu

Galibiyeti unuttu

​Galatasaray'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Koronavirüsten 19 kişi vefat etti, vaka sayısı 1012.

53 yıllık özlem bitti

53 yıllık özlem bitti

Hatayspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

İki imam dört müezzin

İki imam dört müezzin

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli Ayasofya açıklaması.
Yumruk yumruğa<br>kavga ettiler

Yumruk yumruğa
kavga ettiler

Kritik maç öncesinde olay çıktı.
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

Vatandaşlar akın akın Ayasofya önüne gidiyor.
Evrensel kültürel mirası korunacak

Evrensel kültürel mirası korunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' değerlendirmesi.
Derin üzüntü duyuyormuş

Derin üzüntü duyuyormuş

Papa'dan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ilk açıklama.
İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

​Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi ile Ayasofya sevincini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya ve Akdeniz açıklaması.

Kural sonrasında en çok onlar değerlendi.
Antalya'da yasak ve tehlikeyi hiçe saydılar: Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar
Gündem

Antalya'da yasak ve tehlikeyi hiçe saydılar: Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Antalya'da, yetişkinler, çocuklar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalında serinledi. Kanalda sudan çıkarılan yılanı ise bir kişi önce boynuna, sonra koluna sardı. Kanalda yüzen Veli Yeşilova, “Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu." dedi.
Diyanetten Ayasofya açıklaması: İki imam dört müezzin olacak
Gündem

Diyanetten Ayasofya açıklaması: İki imam dört müezzin olacak

Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak. O güne kadar kapatılan yapıda hummalı çalışmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erbaş, "Ayasofya'da iki imam dört müezzin olacak. 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi. Bakan Ersoy ise, "Çalışmalara başladık. Birçok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz’a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Bafetimbi Gomis'in paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
Spor

Bafetimbi Gomis'in paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın eski gol kralı oyuncusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımının altına 'Come to Galatasaray' yorumları yapılırken, golcü oyuncunun sözleşmesinin bitiyor olması da bu transferin gerçekleşebileceği yönünde yorumlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.