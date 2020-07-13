PKK'nın çöküşü: Terör örgütü artık doğal afet ve kazaları üstleniyor

Örgütün eylemsel başarısızlığı sona erdirmek, yaşanan kadro sıkıntısını yeni katılımlarla takviye edebilmek için son dönemde Türkiye’de doğal afet veya kazaen meydana gelen orman yangınları, fabrika ve araç yangınları gibi olaylar, örgütün paravan yapılanmaları tarafından üstlenilmeye başlandı.
EYLEM YALANI ÇÜRÜTÜLDÜ
- PKK elebaşlarının orman yakma, araç/fabrika kundaklama, otobüs/metrobüs yakma talimatları verdiği, yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıdı. 2020 yılı başından bu yana örgütün üstlendiği 420 olaydan 214’ünün hiç gerçekleşmediği, 181 olayın doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ve örgütsel bağlantısının bulunmadığı belirlendi. Sadece 17 olayın örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirken, eylemlere karışan 26 şüpheli ise gözaltına alındı. Diğer 8 olayın tespit çalışmaları devam ediyor.