PKK'nın çöküşü: Terör örgütü artık doğal afet ve kazaları üstleniyor

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Diyanetten Ayasofya açıklaması: İki imam dört müezzin olacak

Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak. O güne kadar kapatılan yapıda hummalı çalışmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erbaş, "Ayasofya'da iki imam dört müezzin olacak. 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi. Bakan Ersoy ise, "Çalışmalara başladık. Birçok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz’a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor" ifadelerini kullandı.