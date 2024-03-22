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PKK’nın İran gençlik sorumlusu etkisiz

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade’yi (30) Kandil’deki operasyonla etkisiz hale getirdi. İran’ın Mahabad şehrinde doğan Hesenzade elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlıydı.

04:00 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:11 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Terörist Hesenzade'nin elebaşılar Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la fotoğrafları var.
Terörist Hesenzade'nin elebaşılar Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la fotoğrafları var.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi(30) Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Örgüt saflarına 2016’da katılan Tolhildan Kandil kod adlı teröristin, Kandil’deki yerini belirleyen MİT, adım adım izlediği teröristi nokta operasyonla öldürdü.


BAYIK VE KALKAN’LA İRTİBATLI

Terör örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la irtibatlı olduğu da belirlenen terörist Hesenzade’nin Doğu Kürdistan Gençlik Koordinasyonu (KCR) Üyesi olduğu da tespit edildi.


GENÇLERİ ÖRGÜTLE TANIŞTIRDI

Terörist Hesenzade’nin PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Teröristin, bölge gençliğine yönelik terör propagandası yaparak örgüte eleman kazandırdığı öğrenildi.


GENÇLERİN TERÖR ORGANİZATÖRÜ

1994’te İran’ın Mahabad şehrinde doğan Barzan Hesenzade, İran’da Merivan, Mukriyan ve güneyindeki şehirler ile üniversitelerde gençleri örgütleme ve ideolojik bilinç kazandırma maksatlı faaliyet yürüttü. 2016’da İran/Mahabat’dan örgütün kırsal kadrolarına katılarak silahlı eğitim aldı. Bu kapsamda örgütün Ş. Hemin Bekes ve Ş. Ali Çiçek Akademilerinde eğitim gören teröristin, örgüt bünyesinde Asos, Pencevin ve Kandil alanlarında kadro temini maksatlı gençlik çalışmalarında bulunduğu ifade ediliyor.


#MİT
#PKK
#İran
#terör örgütü
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