PKK’nın İran gençlik sorumlusu etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak tarafının da terör örgütü PKK’yı tehdit olarak gördüğünü belirterek, "Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki işbirliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar" ifadelerini kullandı. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Kilitin kapatılması noktasında sızmalara ilişkin ise "Terör örgütü için bu saldırılar son çırpınışlardır. Bu çırpınışlar onları beklenen sondan kurtaramayacaktır” denildi.