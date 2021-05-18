Gündem PKKnın sözde Suriye sorumlusuna operasyon anı
POLİTİKA

PKK'nın sözde Suriye sorumlusuna operasyon anı

Milli Savunma Bakanlığı, "Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım" paylaşımında bulunmuştu. Belirtilen saatte MSB, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı. Mesajda, "Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKnın sözde Suriye sorumlusuna operasyon anı
MSB'nin paylaştığı görüntü.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından "Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok! Hangi deliğe girerlerse girsinler korkularıyla birlikte hesap verecekler. Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım" paylaşımında bulunmuştu.

MSB, 14.30'da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı.

PKK Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon görüntüleri paylaşıldı
OYNAT 00:23
PKK Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon görüntüleri paylaşıldı
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildiği görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşıldı.

Paylaşılan mesajda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi" denildi.

MSB'den Sofi Nurettin kod adlı teröriste yönelik operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YPG-PKK BAĞI BİR KEZ DAHA ORTAYA KONULDU

"INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"TERÖRİSTLER HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAK"

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT’in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!"

Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed (solda)
Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed (solda)

MSB'den merak uyandıran paylaşım
GÜNDEM
MSB'den merak uyandıran paylaşım

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü
Abone Ol Google News
İş makinesiyle denize daldı

İş makinesiyle denize daldı

Turistler ilçeyi birbirine katan vatandaşı şaşkınlıkla izledi.
Meydan savaşı gibi!

Meydan savaşı gibi!

​Kız kaçırma kavgasında bıçak, zincir ve sopalar havada uçuştu.
PKKnın sözde Suriye sorumlusuna operasyon anı

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'<br>önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.

Önümüzdeki ay da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek.

10 ilde kuvvetli<br> yağış bekliyor

10 ilde kuvvetli
yağış bekliyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İstanbul büyük panik

İstanbul büyük panik

Üç katlı binanın kolonları çatladı

Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne sert eleştiri

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.