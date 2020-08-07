PKK'ya ağır darbe: 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirdi

Bakan Soylu denetime çıktı: Halk otobüsüne bindi, çarşı pazar dolaşıp vatandaşı uyardı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sahaya indi. Denetim yapma için Ankara Mamak'ta halk otobüsüne binen Soylu, 'Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz' ifadesini kullandı.