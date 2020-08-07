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Gündem PKKya ağır darbe 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirdi
POLİTİKA

PKK'ya ağır darbe: 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Haber Merkezi AA
Mehmetçik, son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Mehmetçik, son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

MSB'nin yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, dağ-bayır demeden devam ediyor. Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

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MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:45
MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.


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