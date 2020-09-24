PKK'ya bir darbe daha: Yıldırım-1 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
- Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir.