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Gündem PKKya bir darbe daha Yıldırım-1 Operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

PKK'ya bir darbe daha: Yıldırım-1 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Mehmetçik, teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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  • Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir.

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