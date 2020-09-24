PKK'ya bir darbe daha: Yıldırım-1 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hayat

Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığı Doğu Akdeniz’de

Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın 10. yıldönümünde her iki ülke karşılıklı olarak sınavlardan başarılı çıkmaktadır. Doğu Akdeniz konusunda Azerbaycan’ın Türkiye’ye desteği stratejik müttefikliğin bir gereğidir ve Bakü, Ankara’yı yalnız bırakmamaktadır. Diğer taraftan, Akdeniz’in enerji ve ticaret yollarının güvenliği Azerbaycan’ı da yakından ilgilendiriyor ve bu yolların müttefikinin kontrolünde olması stratejik tercihidir.